Come stimolare il collagene per una pelle giovane e sana

Se desideri poter avere una pelle sempre giovane e voluminosa, con questi consigli per stimolare il collagene otterrai questo il risultato.

Purtroppo con l’avanzare del tempo la pelle inizia a perdere la sua elasticità e il suo aspetto così voluminoso e giovane, e di conseguenza molte donne cercano dei rimedi per poter evitare che questo cambiamento sia troppo evidente.

Esistono diverse soluzioni per poter evitare che la pelle invecchi troppo velocemente e quelle che sono più efficaci sono legate alla produzione e alla stimolazione del collagene. Si tratta di una proteina che è presente nel corpo e che è uno dei componenti principali della pelle. Grazie a essa la pelle può essere elastica e resistente e quindi andando a stimolarne la produzione si potrà ottenere un effetto molto gradito e un aspetto giovanile.

Ecco i 3 modi per stimolare la produzione di collagene

Il collagene è una sostanza che viene prodotta naturalmente dal corpo e che va ad agire come una sorta di reticolo che è il grado di dare supporto alle cellule della pelle, e per tale ragione quando il corpo inizia a produrne una quantità minore, la pelle stessa sarà molto più secca, meno elastica e subirà più in fretta il processo di invecchiamento. Il collagene viene prodotto da delle cellule che prendono il nome di fibroblasti e che si trovano nello stato più profondo della pelle.

Verso i 25 anni di età il corpo inizia a produrre una quantità minore di collagene e per poterlo aiutare invece, stimolandone la produzione, si può ricorrere ad alcune soluzioni.

• Idratare a fondo la pelle: l’idratazione è importante e va eseguita ogni giorno in qualsiasi skin routine. È necessario bere molta acqua e al tempo stesso consumare dei cibi che ne siano ricchi. Al tempo stesso bisogna utilizzare delle creme idratanti ogni giorno e ogni notte, inoltre quando si esce di casa bisogna utilizzare la crema solare per proteggersi

• Eseguire dei massaggi facciali: oltre a essere estremamente rilassanti, i massaggi facciali aiutano a riattivare la circolazione sanguigna del viso e la produzione di collagene. Per eseguirlo bisogna semplicemente fare dei piccoli cerchi concentraci con i polpastrelli di due dita, partendo dall’interno del viso verso le zone esterne

• Seguire una giusta alimentazione: oltre a mangiare in maniera varia e cibi ricchi di acqua, bisogna affiancare la dieta a una stile di vita sano, per cui bisognerebbe smettere di fumare visto che riduce il flusso sanguigno verso il viso, e allo stesso modo andrebbero consumati pochi zuccheri raffinati visto che rendono la pelle molto più fragile e più secca.