Il tailleur verde di Kate Middleton che non può mancare nell’armadio delle donne: un must per l’autunno

Kate Middleton ha indossato un tailleur verde di straordinaria bellezza. Il suo look è un must have in un guardaroba femminile.

La moda non è certo la cosa più importante che esista nella vita. Difatti solo le persone altamente frivole trascorrerebbero il loro tempo a badare al fattore estetico, senza soffermarsi sulle vicende fondamentali. Tuttavia anche l’occhio vuole la sua parte e questo significa che anche la questione puramente estetica ha la sua importanza. Infatti in alcuni contesti è richiesto un dress code specifico. In determinati ambienti è bene presentarsi con un look adeguato, che segua delle regole specifiche.

Le donne che lavorano in banca o in determinate in importanti aziende devono presentarsi con una mise sobria, ma altamente elegante. Spazio ai tailleur, i completi con giacca e pantaloni sono davvero versatili, da abbinare sia con scarpe con tacco, che con scarpe sportive. Per completare l’oufit sarebbe consigliato indossare una camicia con dei bottoni semplici, o una blusa arricchita con un fiocco sobrio. I gioielli devono essere minimal e dai toni sobri. Un filo di perle di medio o piccolo calibro ed un orecchino en pendant renderà perfetta qualsiasi donna.

Se si vuole apparire impeccabili nelle interminabili giornate di lavoro o in un qualche evento aziendale basta seguire le mise di Kate Middleton. La principessa del Galles è una donna di grande stile, con un gusto impeccabile nel vestire e nello scegliere i capi giusti.

Il tailluer di Kate Middleton: la scelta vincente

Lo stile e l’eleganza non si possono certo comprare. Tuttavia, grazie ad alcuni accorgimenti, è possibile apparire impeccabili, sfoggiando look di grande classe. Come detto precedentemente, ci sono dei capi che sono da sempre sintomo di eleganza e buon gusto. Fra questi vanno annoverati i tailleur, gli intramontabili completi formati da giacca e pantalone o giacca e gonne. I tailluer possono avere diversi tagli, diverso peso ed una svariata possibilità di fantasia, come il Principe di Galles, il pied de poule o il gessato.

Dunque i pantaloni possono essere a sigaretta, a palazzo, a zampa; le giacche monopetto o a doppio petto, corte o lunghe. In ogni caso questo capo rimarrà sempre il must have nel guardaroba di una donna elegante. Kate Middleton, di recente, ha sfoggiato un tailleur color verde, di grande bellezza e visibile qualità. Giacca doppio petto, pantaloni a palazzo, nuance verde bottiglia non troppo scuro, il tutto abbinato ad una una camicia bianca. L’occasione per sfoggiare questo look è stata la visita in un’industria tessibile.