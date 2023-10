Come scegliere il reggiseno sportivo: i consigli per non sbagliare

Come migliorare la prestazione sportiva con il giusto reggiseno: anche indossare la biancheria intima sbagliata può limitare i risultati.

Fare sport non è una passeggiata. Fisicamente si tende ad affaticarsi, a sudare, ad essere stanchi, spossati, si vorrebbe mollare, ma si spinge per raggiungere l’obiettivo. Il giusto equipaggiamento è tutto.

Potrebbe mai un nuotatore affrontare la sua gare in tutù e punte? Ovviamente no, o comunque non avrebbe la possibilità di esprimere sino a fondo il proprio potenziale. Ciò vuol dire che quando si fa sport è di fondamentale importanza indossare il giusto abbigliamento, partendo proprio dall’intimo.

Non bisognerebbe per nulla al mondo sottovalutare questo aspetto, che nulla a che vedere con l’estetica, ma tutto con la funzionalità. Al di là delle dimensioni, in fatto di reggiseno bisogna sottolineare che il seno stesso è un dettaglio non trascurabile del corpo di una donna.

Ecco come si sceglie il reggiseno sportivo perfetto per le proprie esigenze

Ognuno ha la propria personale esigenza dettata magari dalle più disparate dimensioni, anche perché un seno piccolo potrebbe dare molti più problemi rispetto ad un seno grande. Perché? A causa del sostegno che si dà al seno stesso. Quindi, innanzitutto bisogna affidarsi nella scelta agli esperti di settore, tenendo conto delle proprie necessità e sensazioni: alcuni suggerimenti possono davvero fare la differenza.

In primis il reggiseno all’indosso deve essere comodo, non stringere eccessivamente né andare largo. Ciò perché nel primo caso potrebbero verificarsi dei fastidi più o meno forti, nel secondo rischiare di impigliarsi o comunque di mostrare il seno scoperto a causa dell’eccessivo spazio tra l’indumento e il seno stesso.

Focus importante sui materiali che non devono essere sintetici, ma di fibre naturali, almeno la parte che tocca direttamente la pelle. Soprattutto consentire il perfetto funzionamento del meccanismo della traspirazione. Questo aspetto si rende non trascurabile in quanto quando si fa sport ci si muove e quindi si suda molto facilmente.

Necessario capire se meglio optare per un qualcosa di maggiormente fasciante o più sottile. Occhio, poi, alle cuciture che devono essere invisibili e non conferire ulteriore strato. Proprio le cuciture potrebbero creare irritazioni soprattutto nella parte ascellare e toracica, zone molto delicate.

Anche le bretelle, dovrebbero essere più larghe per dare maggiore sostegno alla schiena di un seno prosperoso e più strette – se non si sopportano larghe – per i seni più piccoli. Infine, l’importante si tratti di tessuti che non rechino problemi alla pelle, che durante lo sport è sottoposta a maggiore stress.