È questa la gita più divertente da fare a ottobre con i bimbi

Vuoi portare i tuoi bambini in viaggio in questo periodo? Ecco la gita più divertente che puoi fare con loro ad Ottobre.

Portare i bambini in gita è sempre un’esperienza unica anche per noi adulti; i piccoli sono entusiasti e basta l’annuncio del viaggio che si farà a renderli elettrizzati. Il loro mondo è ancora piccolo devono scoprire molte cose ed è sempre magnifico vedere i loro occhi riempirsi di meraviglia davanti alle novità. Visto che ormai anche i bambini, per vari motivi, hanno una vita scandita da orari e impegni è bene che ogni tanto si sentano liberi e cosa c’è di meglio che portarli in mezzo alla natura?

I nostri bimbi conoscono poco l’alternarsi delle stagioni in natura, nelle città non ci sono molte aree verdi per notare i cambiamenti dall’estate all’autunno! È importante invece che conoscano di più dell’ambiente naturale e, soprattutto, dal vivo non da uno schermo; le gite in campagne ad ottobre possono essere un buon metodo anche perché i bimbi conoscono la festa di Halloween e conoscono le zucche!

Ecco alcuni luoghi in campagna per fare una gita all’insegna del divertimento con i bambini.

Ottobre è un mese in cui la campagna si trasforma, cambiano i colori delle foglie e il paesaggio assume un aspetto dorato. È anche il mese della preparazione ad Halloween, perché allora non portare i bambini, molto interessati a questa festa, ad esplorare i luoghi dove si coltivano le zucche? Eccone alcuni fra i più belli in Italia pronti per accogliere i bimbi!

–Il Campo di Federica a Nerviano(MI): a pochi chilometri da Milano si trova questo campo con una moltitudine di zucche di tutte le varietà; la padrona di casa ha preparato varie ambientazioni con le zucche per divertirsi a fare le foto e anche laboratori di pittura e intaglio.

–Le zucche del Brenta a Fiesse D’Artico (VE):questa azienda agricola in provincia di Venezia, accoglie i visitatori tra angoli tematici, laboratori e passeggiate nella natura.

-Il Giardini dei Colori a Pesaro: nella zona di Vallefoglia (PU), in questo bio-campo i bambini possono divertirsi a raccogliere le zucche ed a lavorarle nei laboratori di intaglio.

–Le zucche di Barbabianca a Torrimpietra (RM): a pochi chilometri dalla città i bimbi possono cimentarsi nella raccolta e nella decorazione, in puro stile americano, delle zucche ma non solo, potranno anche conoscere gli animali della fattoria all’interno della tenuta.

Per i nostri bimbi potrebbe essere una gita veramente speciale e non solo per loro! Tornare a casa con la zucca già pronta per festeggiare Halloween per loro sarà una gran festa e inoltre avranno fatto il pieno di natura fino alla prossima gita!