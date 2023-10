Gravidanza e alimentazione: si può mangiare il tonno in scatola mentre si è incinta?

Ci sono alcuni alimenti che è bene evitare durante una gravidanza: scopriamo se il tonno in scatola è tra questi.

La gravidanza è un periodo bellissimo per la donna, perché è il periodo in cui ci si prepara a uno degli eventi più belli che possano accadere, ovvero la nascita di un bambino. È chiaramente anche una fase al contempo molto delicata per la donna. Questo perché per il benessere proprio e del piccolino in arrivo, è essenziale fare attenzione a diverse cose.

Tra le cose da curare c’è in primis l’alimentazione, che deve essere varia e soprattutto equilibrata, in modo da poter garantire una giusta crescita della creatura che si porta in grembo. Importante mantenere un peso adeguato facendo anche esercizio fisico in modo corretto, non fumare e fare attenzione anche al fumo passivo, non bere alcolici.

Inoltre, prima di assumere un medicinale, anche da banco, è sempre bene farlo sotto consiglio medico. Ci sono, tuttavia, anche alcuni alimenti che in gravidanza è meglio evitare. Si tratta di piccoli accorgimenti che aiutano a evitare il rischio di contrarre malattie da cibi contaminati, ad esempio.

Gravidanza, il tonno in scatola è da evitare?

Tra gli alimenti che sarebbe bene evitare, ci sono verdure crude, non lavate bene, carni crude o poco cotte, salumi freschi non stagionati. Evitare anche pesce crudo, poco cotto, affumicato, uova crude o poco cotte, latte crudo e molto altro ancora. Una delle domande che in molte si fanno, è se il tonno in scatola possa essere consumato nel periodo della gravidanza.

La risposta è affermativa, ma in modo moderato, sia per non eccedere con il sale, sia per dare più spazio al consumo di pesce fresco che ha proprietà nutritive importanti come gli omega 3. Ergo, secondo gli esperti, è meglio non consumare tonno in scatola più di una volta a settimana. Meglio evitare, invece, il tonno affumicato, così come il salmone affumicato, perché è crudo.

In gravidanza, dunque, sempre meglio optare per pesci magri e digeribili. Si può dunque scegliere di consumare platessa, sogliola, orata, pesce spada, tonno, salmone e pesce azzurro. Quest’ultimo è molto importante perché contiene vitamina D. Con una serie di accortezze dal punto di vista dell’alimentazione, si potrà portare avanti la gravidanza nel migliore dei modi e con maggiore serenità.