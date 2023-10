Mangia queste cose durante il ciclo ed evita quest’altre: vedi come stai bene

Durante il ciclo, ancor più che gli altri giorni, è importante mangiare i cibi giusti per stare bene. Vediamo quali sono.

Mangiare certi cibi piuttosto che altri durante i giorni del ciclo può fare davvero una differenza enorme. In questo articolo vi spieghiamo cosa è meglio mangiare e cosa è meglio evitare in quei giorni.

Nutrirsi in modo sano ed equilibrato è importante ogni giorno dell’anno ma lo è ancora di più durante i giorni del ciclo. In quei giorni, infatti, scegliere certi cibi piuttosto che altri può fare davvero una differenza enorme specialmente per le donne che soffrono molto di mal di pancia, mal di testa e irritabilità.

Durante i giorni del ciclo o immediatamente prima un po’ tutte accusiamo stanchezza, ci sentiamo gonfie e irritabili. Alcune hanno anche forti crampi e dolori alla pancia tanto da non riuscire nemmeno ad andare a lavoro o in palestra o a fare una semplice passeggiata. Ma mangiare certi alimenti ed evitare altri può cambiare completamente la situazione a nostro vantaggio.

Cosa mangiare e cosa evitare nei giorni del ciclo

Anche se durante quei giorni vorremmo nutrirci solo di cioccolata e panna montata, è bene scegliere con cura i cibi per attenuare i dolori ma anche l’irritabilità e il malessere in generale. Di seguito vi spieghiamo cosa è meglio mangiare durante i giorni del ciclo e cosa, invece, sarebbe opportuno evitare.

Quando abbiamo il ciclo ci sentiamo più gonfie e molte di noi accusano anche cefalea e mal di testa forte. I medici raccomandano di bere molta acqua: almeno 2 litri al giorno di acqua naturale a temperatura ambiente. L’acqua aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso che ci fanno sentire gonfie ma non solo: essere bene idratate attenua sensibilmente il mal di testa.

Per evitare i crampi alla pancia, invece, sono ottimi i cibi ricchi di magnesio e di Omega 3: via libera quindi a banane, verdure a foglia verde, frutta secca come noci, nocciole e mandorle, avocado e salmone. È importante anche assumere alimenti antinfiammatori per ridurre i dolori. Gli esperti suggeriscono di bere un paio di tazze di tè con lo zenzero: questa radice, infatti, ha spiccate proprietà disinfiammanti. In tal senso è ottima anche la curcuma da consumare con latte caldo e miele prima di andare a dormire: il classico golden milk, tipica bevanda della tradizione ayurvedica.

Durante i giorni di ciclo perdiamo molto ferro che deve essere reintegrato. Quindi è importante consumare cibi che lo contengano come la carne – preferibilmente bianca e magra – ma anche i legumi come le lenticchie. Concesso anche un po’ di cioccolato fondente, ricco di magnesio. Da evitare, invece, tutti quei cibi che aumentano l’infiammazione come il caffè, gli snack, i dolci realizzati con zuccheri raffinati, il pepe e gli alimenti fritti e ricchi di grassi.