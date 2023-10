Fai morire di invidia tua suocera, con questa ricetta di Benedetta Rossi farai un figurone: tutti vorranno il bis!

Preparare dei piatti é sempre molto complicato ma con l’aiuto di un professionista ti semplificherà le cose.

Preparare un piatto che stupisca e conquisti il palato di tutti è il desiderio di molti cuochi appassionati. E chi meglio di Benedetta Rossi, la celebre food blogger e cuoca italiana, può guidarti attraverso la creazione di un piatto che farà morire di invidia vostra suocera e conquisterà il cuore di tutti?

Ecco la deliziosa ricetta dei saccottini di lasagne ricotta e spinaci di Benedetta Rossi, un piatto ricco, gustoso e originale perfetto per il pranzo della domenica.

Gli Ingredienti Magici

Prima di iniziare la preparazione, ecco cosa serve:

Per il Ripieno:

°250g di spinaci lessati e strizzati

°250g di ricotta

°1 cucchiaio di formaggio grattugiato

°Noce moscata (facoltativa)

°Sale q.b.

Per i Saccottini di Lasagne:

°250g di sfoglie sottili pronte per lasagne

°500ml di besciamella

°100g di scamorza a cubetti

°Formaggio grattugiato q.b.

°La Magia della Preparazione

Preparazione dei Saccottini di Lasagne Ricotta e Spinaci:

1. Prepare il Ripieno: Mettere gli spinaci lessati e strizzati in una ciotola. Sminuzzarli con le forbici per renderli più gestibili. Aggiungere la ricotta, il formaggio grattugiato e, se lo si desidera, una grattugiata di noce moscata per un tocco di aroma. Regolare il sapore con un pizzico di sale e mescolare tutto con una forchetta fino a ottenere un composto omogeneo e delizioso.

2. Prepara le Sfoglie: Tagliare le sfoglie a metà nel senso della lunghezza.

Poi posizionarle su un canovaccio pulito e inumidito per mantenerle morbide durante la preparazione.

3. Preparare la Pirofila: Prendere una pirofila da forno e spalmare un po’ di besciamella sul fondo. Mettere da parte.

4. Assemblare i saccottini: Prendere una mezza sfoglia e posizionarla orizzontalmente sul piano di lavoro.

Mettere un po’ di besciamella al centro. Sovrapporre un’altra mezza sfoglia per formare una croce. Aggiungere un cucchiaio abbondante del ripieno al centro.

Disporre alcuni cubetti di scamorza sopra il ripieno. Chiudere il saccottino ripiegando il lembo destro e spalmando un po’ di besciamella. Continuare a ripiegare in senso orario, aggiungendo besciamella tra i lembi, finché esce un bellissimo saccottino pronto.

5. Completare la Preparazione: Ripetere il processo fino a creare tutti i saccottini (solitamente ne vengono 8).

Coprire i saccottini con la besciamella rimanente.

Spolverare generosamente con formaggio grattugiato per creare una deliziosa crosta gratinata in superficie.

6. Cuocerla a Perfezione: Infornare in forno ventilato a 180°C per 25-30 minuti o fino a quando i saccottini sono dorati e la besciamella è bella e cremosa.

Una volta cotti, lasciare intiepidire i saccottini di lasagne ricotta e spinaci e farli assaporare agli ospiti. Questa ricetta è un vero trionfo culinario e farà conquistare il titolo di chef di fama in ogni occasione. Buon appetito!