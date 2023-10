Grande Fratello, Heidi ‘on fire’: il suo “Fly down, vola basso” è il momento più virale del reality

Heidi piena di grinta al Grande fratello. Il suo “Fly down, vola basso” a Marco spopola su TikTok. Ecco cos’è successo.

Nella casa del Grande Fratello continuano gli scontri tra i concorrenti e l’highlight di questa edizione continua ad appartenere ad Heidi che risponde a tono alle provocazioni di Marco. Il segmento di puntata è stato condiviso su TikTok dove è diventato immediatamente uno dei più visti.

Il Grande Fratello continua ad essere un programma in grado di far parlare di se. I concorrenti di questa stagione sono particolarmente competitivi, essendo in gran parte giovani e fan del programma da diverso tempo. Nella casa sbocciano spesso amori e flirt di vario tipo, ma il caso di cui stiamo parlando sembra essere un po’ più particolare e rema nella direzione esattamente opposta. Protagonisti di questa scena sono Heidi, la ragazza di 26 anni di origine albanese, modella e consulente alle vendite di barche elettriche, e Marco, l’ex sciatore e tassista autodefinitosi piacione e simpatico.

Oggetto del contendere è una frase di Heidi riferita al 31enne bolognese. Un complimento in realtà, forse male interpretato da Marco, che pare averne approfittato. In puntata la ragazza aveva commentato positivamente la scelta di Marco in merito al suo abbigliamento. Marco si è presentato nella sala comune con una camicia che Heidi ha apprezzato e per questo è partito il complimento, un semplice “Bella camicia”. Il complimento non è stato apprezzato particolarmente dall’ex sciatore che ha accusato la ragazza di stare sempre a giudicare. In particolare Marco ha avuto da ridire sul fatto che Heidi stia sempre a guardare come si veste, ma la ragazza lo ha subito rimesso al suo posto.

Marco “Vola basso” e Heidi diventa l’eroina di TikTok

Nel segmento divenuto virale su TikTok Heidi mette le mani avanti rispetto al complimento sulla camicia di Marco. Il complimento era genuino secondo la ragazza, un semplice apprezzamento per la scelta di vestiario dell’altro partecipante al programma. Questa spiegazione non ha convinto Marco, che accusa ancora una volta Heidi di guardarlo e giudicarlo per come si veste. Un’attenzione che l’uomo non gradisce.

Ha questo punto parte la frase che ha reso Heidi l’eroina di TikTok: “Fly down, vola basso”. Come per dire che il mondo non gira intorno a lui e potrebbe evitare di pensare di stare sempre al centro dell’attenzione.

In generale i commenti all’episodio sono stati positivi nei confronti di Heidi. La gente ammira molto il suo essere sempre diretta e puntuale, così come Marco viene visto come un concorrente “inutile” e “poco interessante”. Come dimostra il fatto che durante la puntata di lunedì Marco è stato eliminato dal pubblico. Heidi, al contrario, viene sostenuta dai suoi fan, che bollano come invidiose le parole degli altri concorrenti che la definiscono “seduttrice, piaciona, diva e donna facile”.

L’altra faccia della medaglia è rappresentato da quella fetta di pubblico che pensa che Heidi si stia montando troppo la testa e che “se la tira troppo”. Forse per qualcuno non è Marco a voler stare sempre al centro dell’attenzione, bensì Heidi.