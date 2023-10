Mai dare questo cibo ai tuoi figli: l’avvertimento inaspettato dei nutrizionisti

Molti non sanno che abbondare con una tipologia di alimento può essere controproducente per il proprio bambino.

L’alimentazione dei bambini in età scolare e prescolare è assolutamente diversa da quella degli adulti. Cambiano proprio le percentuali dei macronutrienti consigliati dai nutrizionisti.

Le indicazioni dietetiche per i bambini in età prescolare e scolare sono molto diverse da quelle che sono le indicazioni per gli adulti. Si sta perdendo un po’ questo concetto negli ultimi anni per l’imperante ingresso di una forma mentis troppo proiettata ad uno stile di vita alimentare spesso sacrificante e che nulla a che fare con il salutare.

Ad ogni modo bisogna ben focalizzarsi sulle esigenze diverse che ha un corpo in crescita rispetto a quelle di un corpo già formato. Per far funzionare correttamente il tutto, un bambino di età compresa tra i 6 e gli 11 anni ha bisogno di un introito del 45/60% di carboidrati, il 20/30% di grassi e solo il restante 10/15% di proteine.

Ciò vuol dire che non bisogna abbondare proprio con le proteine ecco perché alcuni cibi è meglio evitare.

Ecco qual è l’alimento da evitare per la corretta alimentazione dei bambini

I bambini sono in una fase di crescita che necessita molta energia per potersi formare e ricaricare le forze. Per questo ci sono egli errori da evitare, come quello di non fare colazione la mattina.

Nemmeno è consigliabile fare una colazione troppo abbondante e sbilanciata nei macronutrienti. Così anche consumare bibite gassate, alimenti ricchi di sale e di zuccheri, alimenti confezionati, salumi in eccesso e pochissimo introito di acqua.

In particolare, anche consumare yogurt greco tutti i giorni, secondo gli esperti potrebbe portare ad un eccesso di proteine per niente salutare e in linea con quella che dovrebbe essere l’alimentazione di un bambino. Superare la quantità di proteine giornaliera significa facilitare la crescita a tal punto da aumentare le probabilità di soffrire di obesità.

Consumare non solo yogurt, ma latte in eccesso fa sì che si vada a introdurre una minore quantità di frutta e verdura, importantissime per l’organismo dei più piccini. Da evitare assolutamente yogurt che hanno un’aggiunta extra di proteine, questo perché può davvero compromettere la salute e inficiare nella crescita. Bisogna evitare di permettere i più piccoli un’assunzione eccessiva di proteine alla stregua di grassi e carboidrati.