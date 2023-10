Non serve il metro: come prendere le misure con braccia e mani

Un metro a nastro flessibile in tessuto è lo strumento migliore per prendere le misure di qualsiasi cosa, ma se non ne hai uno, ci sono altri modi per prendere le misure.

Lo sapevi che puoi misurare senza metro! Ok, non è la massima precisione, ma è di grande aiuto quando stai cercando di avere un’idea abbastanza chiara e non hai un metro a nastro o un righello a portata di mano!

Usare il tuo corpo per misurare. Sì, sì, hai letto bene! Per prendere le misure, è il nostro corpo che funge da riferimento! E non si tratta di calcoli complicati basati sulla tua altezza, sulla lunghezza dei tuoi capelli o sul tuo mignolo… Queste misurazioni sono universali (vale a dire identiche per tutti)! Il che ci renderebbe le cose molto più facili, vero?!

Misurare usando il corpo: un trucchetto semplice che può essere davvero utile

L’intervallo è la distanza tra l’estremità del pollice e il mignolo quando allarghiamo le dita il più possibile. E per tutti (uomini o donne) sono 20 cm. All’incirca. Abbiamo anche il cubito: dalla punta del dito medio alla punta del gomito otteniamo circa 45 cm (beh, più probabilmente 43 cm per le donne e 47 cm per gli uomini).

Tecnica n. 2: misura con il collo. Per scoprire se sarai in grado di indossare pantaloni dritti o jeans senza fatica non è necessario provarli. Basta prenderli da ciascuna estremità della cintura e avvolgerlo attorno: se si sovrappone, è troppo grande; se manca qualche centimetro è troppo piccolo e se sono uno accanto all’altro è perfetto.

Tecnica 3: Prova a trovare un oggetto di cui conosci la lunghezza. Usa un oggetto che già possiedi e di cui conosci la lunghezza per facilitare la misurazione. A seconda dell’oggetto, puoi usarlo per misurare direttamente il tuo corpo o per misurare la lunghezza di un altro strumento, come una catena. Ad esempio, un foglio di carta misura normalmente 210 x 297 mm. Puoi anche guardare la dimensione scritta sul retro di una padella, di una scatola o di un altro oggetto di cui sarebbe facile trovare le dimensioni.

Infine puoi anche posizionare lo strumento sul tuo corpo per misurarti. Posizionalo lungo o attorno alla parte anatomica che desideri misurare per determinare la lunghezza dai segni o dalla lunghezza nota dello strumento in questione.