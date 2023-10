Altro che ballerine! Sono questi i 5 errori che ti imbruttiscono

A volte basta davvero poco per avere un look impeccabile senza futili errori di stile: ecco come fare ad essere sempre perfetta.

Non sempre si riesce a comprendere quanto piccoli accorgimenti possano davvero fare la differenza e rendere più gradevole il proprio aspetto. L’estetica non è tutto, ma di sicuro è un biglietto da visita.

Non bisogna impegnarsi in chissà quale grande avventura ogni giorno per risultare più armoniose, piccoli accorgimenti veloci da mettere in pratica e che possono in un batter d’occhio cambiare tutto.

Ecco come fare per poter avere un look impeccabile in poche mosse e senza perdere tempo prezioso.

Ogni giorno è possibile avere un aspetto cool con poche e semplici mosse!

Ci sono degli errori che si commetterebbero senza a volte nemmeno accorgersene, ma che possono compromettere l’estetica. Ogni giorno si può essere impeccabili, senza per forza spendere chissà quale cifra o tempo.

Innanzitutto, utilizzare dei prodotti makeup che non sono consoni alla tipologia di pelle è un errore molto grave. Infatti, si rischia di applicare prodotti troppo grassi su pelle acneica e altri sebo regolatori su pelle già secca e con rughe. Meglio capire quale finish utilizzare per non incappare in errore. La cipria deve essere poi utilizzata bene, non in eccesso perché va ad otturare i pori e segnare i solchi già presenti sul viso.

Anche i colori da utilizzare per il trucco devono essere tenui e naturali, se non si conosce soprattutto il proprio sottotono e i colori che stanno bene. Inoltre, se non si sanno utilizzare dei prodotti, meglio affidarsi al basic: mascara, rossetto, un filo di matita e il gioco è fatto.

Venendo all’abbigliamento, molte persone non conoscono la propria forma fisica e tendono a non riuscire a bilanciare con i capi di abbigliamento il tutto. Meglio evitare stampe e colori extra, se non si vuole finire per sbagliare.

Un look minimal con colori neutri fa già tanto, rendendo tutto più omogeneo e prezioso. Mai utilizzare capi troppo stretti (di qualche taglia in meno) perché significherebbe andare a comprimere zone e riempire altre con dei rotolini che fuoriescono. Anche l’over size è una cattiva idea, rendendo la forma fisica un sacco sproporzionato.

Meglio prediligere capi della propria taglia e tailored, ovvero basati sul concetto di sartoriale. Tessuti troppo morbidi ed elastici rischiano di conferire alla figura un andamento sciatto e un’estetica poco ricercata.

Sì a pantaloni taglio classico, blazer, top che fungono da sottogiacca. Per le calzature, meglio sceglierle dello stesso colore di pantaloni o collant (per non spezzare la figura) e con un po’ di tacco. Attenzione però a non optare per calzature eccessivamente chunky o grossolane.