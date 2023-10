Epilazione laser: se lo stai facendo in questo modo non otterrai mai risultati e stai buttando solo soldi

L’epilazione laser è parte integrante della routine di bellezza femminile, proprio come i trattamenti viso. Quali sono gli errori da non commettere?

Anche gli uomini lo scelgono sempre più frequentemente e lo lodano per il suo aspetto indolore e rapido. Tuttavia, è necessario seguire alcune regole affinché il trattamento sia efficace e non presenti rischi. Quali sono gli errori più comuni da evitare? Scopri tutti i nostri consigli.

Cos’è la depilazione laser? Il laser per la depilazione prende di mira la melanina contenuta nei peli, questi piccoli pigmenti di colore scuro. Il ruolo della melanina è quello di proteggere la pelle dalle radiazioni ultraviolette del sole, che accentuano il processo di invecchiamento. Il raggio luminoso si propaga fino alla radice del pelo distruggendolo, purché sia ​​in fase di crescita anagen. Una volta distrutto il bulbo, il pelo non ricresce più.

Epilazione laser: errori da non commettere

Prima di iniziare una seduta di epilazione laser, il medico consiglia di tutelarsi da azioni incompatibili con il trattamento. Per questo è importante non abbronzarti prima della sessione. La luce laser cattura la melanina nei peli. Quando la pelle è abbronzata l’apparecchio non riesce più a distinguere tra la melanina dei peli e quella della pelle perché non c’è contrasto tra le due. Tutta la melanina tra la superficie della pelle e quattro millimetri sotto assorbe l’energia del laser e la trasforma in calore. Esiste quindi il rischio di iper-pigmentazione della pelle, o addirittura di bruciore nei casi più gravi.

Qualunque sia il tuo fototipo, prima di effettuare la seduta devi attendere che la zona da depilare sia completamente deabbronzata. Questo vale anche per la pelle nera che si è scurita con il sole.

Non assumere farmaci fotosensibilizzanti. Si dice che un farmaco sia fotosensibilizzante quando reagisce chimicamente ai raggi UV del sole attraverso la pelle. Sono possibili due tipi di reazioni cutanee: la reazione fototossica (effetto scottatura) e la reazione fotoallergica (eritema, prurito).

Non fare la ceretta. La ceretta prevede l’estrazione del pelo alla radice utilizzando una striscia di cera calda o fredda. Elimina temporaneamente i peli per circa tre settimane. Tuttavia, se i peli sono stati strappati, il laser non può raggiungere la loro radice per distruggerli. È un “colpo a salve” in un certo senso. Sono compatibili con il laser solo le tecniche di epilazione che preservano il bulbo pilifero (rasatura, crema depilatoria, ecc.).