Make-up e outfit sexy: prova quello di Michelle Hunziker che ha sconvolto tutti

La prova di Michelle Hunziker sconvolge il web. Una combinazione di make up e sexy outfit da far girare la testa.

La bellezza innegabile di Michelle Hunziker e la sua esuberante personalità l’hanno sempre resa un ideale femminile da imitare. Le sue foto su Instagram sono sempre molto seguite anche come linee guida per la moda, e le ultime pubblicate hanno scatenato l’euforia nei fan.

Michelle Hunziker è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram. Qui condivide foto del suo quotidiano, in particolare sulle uscite serali con le amiche, a cui non rinuncia mai. Le foto pubblicate sono spesso ben inquadrate per mettere in risalto quello che la Hunziker indossa, sia questo make up o vestiario. Non è raro, infatti, che la celebre conduttrice televisiva sponsorizzi prodotti di bellezza e linee di vestiario tramite il suo profilo Instagram, semplicemente indossandoli o applicandoli su di sé e mostrando il risultato finale. La sua presa sul pubblico e la sua cura personale la rendono un ottimo esempio e guida per questo genere di acquisti.

Una delle ultime foto pubblicate da Michelle Hunziker su Instagram, però, è stata presa particolarmente di mira dai commenti e dai like dei fan per via di una combinazione di outfit e make up dal risultato molto sexy. Si tratta di una preparazione per una serata fuori con le amiche. Michelle Hunziker è nota per essere una donna molto attiva che non rinuncia a una serata fuori e vuole sempre essere al top quando c’è da mostrarsi durante un’occasione sociale, anche la più tranquilla e informale.

Foto e video di preparazione per la serata

La Hunziker ha pubblicato una serie di stories su Instagram per mostrare i suoi momento di preparazione per la serata. La prima consiste in un video in cui lei e un’amica sono in pijama davanti allo specchio intente a truccarsi. Il video più che una guida è una scusa per mostrare le due amiche che scherzano tra loro ballando in bagno a tempo di musica. La foto successiva mostra Michelle uscire dalla sua stanza d’albergo e si comincia già a intravedere il risultato finale della sua preparazione.

L’ultima foto è quella più importante perché mostra quanto fatto fino a quel momento. Qui viene mostrato per intero il suo outfit: jeans a vita molto alta e crop top di pizzo che mette bene in risalto il décolleté. La foto è pubblicata con la frase “pronte per una notte pazza!” senza dare ulteriori dettagli.

Tra i commenti si sono scatenati i fan di Michelle Hunziker. Alcuni hanno semplicemente riempito di complimenti la conduttrice e la sua amica, mentre altri hanno criticato l’outfit troppo provocante. Si tratta di una costante della sezione commenti delle foto della Hunziker, con la maggior parte dei suoi fan che si complimentano con lei e una minoranza molto rumorosa che rema contro.

Fortunatamente Michelle Hunziker ha imparato ad ignorare i commenti negativi e concentrarsi unicamente sulla sua vita. Sul suo profilo, infatti, la si vede molto raramente rispondere ai commenti, dimostrazione di come il giudizio altrui non la intacchi più di tanto.