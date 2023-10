Questa abitudine errata aumenta tantissimo il rischio di parto prematuro

Il rischio di partorire in maniera prematura è alto, soprattutto se si hanno delle abitudini sbagliate, ma non solo.

Possono esserci alcuni fattori che inducono a parto prematuro. Quando si sta aspettando un bambino gli accorgimenti da prendere non sembrano mai troppi, questo perché si tratta di un’importantissima e delicatissima fase di cambiamento per la donna e ovviamente di sviluppo per il feto, bambino che verrà.

Basta poco per innescare una reazione negativa che può indurre un parto prematuro o addirittura minaccia d’aborto.

Ci sarebbe proprio un fattore – in particolare – ad indurre parto prematuro. Un’indagine scientifica che ha analizzato molte donne ha messo in evidenza come una sola cosa potesse davvero far andare diversamente la gravidanza.

Non solo tabagismo, il fumo passivo può davvero indurre a parto prematuro

Il fumo non è solo fattore di rischio per gli esseri umani, animali e ambiente, ma per i bambini. In particolar modo per le donne in gravidanza la possibilità è quella di poter essere maggiormente predisposte a gravidanza con parto prematuro.

In particolare, ad evidenziare questa tendenza uno studio condotto dall’Università di Cambridge, nel Regno Unito. Sono state, infatti, analizzate più di 4.000 donne con il 78,6% non esposte al fumo, l’11,7% con moderata esposizione e il 9,7% con esposizione alta al fumo.

Da ciò che è emerso è che per quasi tre volte in più, ovvero per il 2,6 in più le donne esposte al fumo, sono a rischio parto prematuro.

Non solo, sembrerebbe proprio che il fumo incida sul peso dei nascituri con una media di 387 grammi in meno di peso rispetto ai bambini con madri non esposte al fumo.

Per questo sarebbe meglio – al di là delle normali raccomandazioni – non fumare e non esporsi al fumo passivo durante tutta la gravidanza.

Il tabagismo, si ricorda, essere uno dei primi fattori di rischio per le malattie cardiocircolatorie. Infatti, proprio il fumo andrebbe ad incidere considerevolmente sulla salute delle persone andando ad esporre loro a fattori di rischio come infarto, ictus.

Non solo, anche il tumore ai polmoni sono causati proprio dal fumare e dal fumo che si respira passivamente. Uno stile di vita sano dovrebbe essere con una buona alimentazione fatta di tanta frutta e verdura, cereali integrali, pesce azzurro, carni bianche e come grasso da prediligere olio extra vergine di oliva, una corretta e assidua attività fisica e, appunto, non fumare.