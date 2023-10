Rallenta la crescita dei peli superflui: ecco il metodo naturale fai da te

I baffetti potrebbero costituire cruccio per molte, ecco come è possibile eliminarli. Non solo, si può anche decidere di “decorarli”

I peli sulle labbra superiori vengono vengono definiti baffetto e possono costituire un vero e proprio fastidio per moltissime donne, che decidono, quindi, di eliminarli.

Ovviamente diverse possono essere le cause che concorrono alla crescita di peli in questa zona, generalmente uno scompenso ormonale è la causa più diffusa di una manifestazione anomala ed eccessiva di peli sul labbro superiore.

Si possono prendere in considerazione diversi metodi per sbarazzarsi del baffetto. I metodi più veloci consistono nell’eliminare il pelo andando semplicemente a raderlo con una lametta. Un metodo veloce, ma che può nascondere delle insidie, tra cui la ricrescita eccessivamente veloce.

Un’altra possibilità prevede di fare la ceretta, raccomandato di sicuro per coloro che vogliono stare in ordine almeno un paio di settimane. Se l’obiettivo è rendere meno evidenti questi peli, senza andare a toccarli, meglio decolorarli con una crema che li faccia diventare di un biondo chiarissimo, come fosse peluria.

Se poi la volontà è quella di sbarazzarsi per sempre del problema, meglio ricorrere all’epilazione definitiva in un centro specializzato che utilizza un laser ad hoc per bruciare il pelo dei baffetti alla radice e contrastare la ricrescita.

Valorizzare i baffetti può essere davvero cool: basta cerette

Chi lo ha detto che bisogna per forza estirpare i baffetti? Uno standard di moda ancora una volta deciso da chi? Se proprio si volesse addirittura enfatizzare la peluria zona baffetto, si potrebbe ricorrere a metodi decorativi.

Uno di questi è sicuramente trattare i baffetti come fossero ciglia, quindi sì a mascara nerissimi che possano sottolineare, pettinare e rendere più evidente i peli. Non solo rimmel nero, ma di ogni colore si preferisca per poter appunto mettere in evidenza i peli zona baffetto.

Ovviamente per le meno temerarie è possibile utilizzare un gel per sopracciglia del tutto trasparente. Ma per chi vuole maggiormente osare, oltre al colore dei mascara colorati appunto, si può osare con dei glitter.

Piccole pietruzze da applicare per dare il giusto tocco di luce a tutto. Ad ogni modo, ritornando a chi preferisce estirpare i peli, mai dimenticare di idratare la pelle . dopo la ceretta o il trattamento laser, nonché rasatura o crema decolorante, .- con una buona crema, che possa lenire o comunque contenere eventuali rossori.