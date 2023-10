8 indumenti femminili che stanno distruggendo la tua salute: gettali subito | Pericolo circolazione e sterilità anche per l’uomo

Le nostre abitudini e gusti personali possono danneggiare la salute, a volte in modo grave; questo succede sia alle donne che agli uomini.

Che indossare dei tacchi alti faccia venire dolore alle caviglie è intuibile, ma non è tutto qui; secondo l’Associazione nazionale Osteopati del regno Unito esistono tantissime problematiche legate all’uso di alcuni indumenti e accessori, e che sono insospettabili.

Conoscendo quali sono i rischi, le persone potrebbero limitare i disagi fisici, che vanno dal mal di schiena fino a conseguenze molto più gravi, che possono sfociare addirittura in problemi alla fertilità. Non si tratta di leggende metropolitane, anzi alcune teorie sui danni causati da jeans o slip troppo stretti sono corredate da studi e dati scientifici.

Non resta allora che scoprire quali sono i capi d’abbigliamenti, quelli intimi e gli accessori o scarpe che sarebbe meglio gettare via, sia dall’armadi maschile che da quello femminile.

Controlla il guardaroba e sbarazzati di questi vestiti, scarpe e accessori: fanno davvero male alla salute

Purtroppo la salute è più importante dell’outfit e allora è meglio conoscere quali sono gli abbinamenti da evitare. Oltre ai tacchi a spillo, infatti, esistono tanti altri capi d’abbigliamento e accessori molto pericolosi.

Iniziamo con la gonna a tubino, molto amata perché sexy e stilosa: purtroppo il fatto che sia stressa all’altezza delle ginocchia fa muovere in maniera scorretta, e nel lungo periodo possono insorgere stiramenti o dolori alla schiena.

Sicuramente i collant fanno parte della dotazione di ogni donna, ma anche in questo caso – se troppo stretti – impediscono alla circolazione del sangue di irrorare bene le gambe.

Passando ai reggiseni, si apre un modo di modelli che possono arrecare i più svariati danni: da quelli del ferretto fino a problemi di postura e conseguenti dolori al collo, spalle e alla schiena.

Chi ama le borse shopper dovrà cercare di usarle di meno perché inevitabilmente più una borsa è grande e più si tende a riempirla. Il risultato è un peso eccessivo che grava su una parte del corpo, e alla fine della giornata è molto probabile avere un bel mal di schiena.

Persino i cappelli, se usati troppo stretti, limitano la circolazione sanguigna, con effetti disastrosi sulla salute della chioma. Sempre in tema di circolazione, ricordiamo che anche i jeans skinny sono pericolosi e sarebbe preferibile indossarli il meno possibile.

Abbiamo detto che i tacchi alti fanno male, e non solo alla schiena: in gioco c’è anche la salute delle dita dei piedi. D’altro canto anche le ballerine andrebbero “bandite” dalla scarpiera: non hanno un plantare o una suoletta con pronazione, e dunque alla lunga regalano tanto mal di schiena.

Infine, calzini (sia da uomo che da donna) e slip (soprattutto da uomo) possono arrecare diversi disagi; nel primo caso sempre riguardanti la circolazione sanguigna e nel secondo addirittura a discapito della fertilità.