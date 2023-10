Future mamme e movimento: perché sta spopolando lo yoga in gravidanza, i benefici

Sempre più donne in dolce attesa decidono di praticare yoga. Scopri perché e quali sono i benefici.

I benefici dati dall’attività fisica, svolta in qualsiasi fase della vita, sono davvero tanti. Ovviamente, ci sono dei periodi nei quali il modo di allenarsi deve necessariamente cambiare. Ed uno tra questi è quello della gravidanza.

Continuare a svolgere attività, per quanto più dolci, rimane comunque importante. E a tal proposito si rivela davvero vincente la scelta di avvicinarsi allo yoga. Questa disciplina è infatti in grado di creare una connessione tra corpo e mente portando a tutta una serie di benefici per la futura mamma ed il suo bambino.

Yoga in gravidanza: ecco quali sono i benefici per mamma e bebè

Che lo yoga sia una disciplina in grado di cambiare in meglio la vita è ormai risaputo. Quello che ancora non era chiaro era il suo ruolo durante la gravidanza. Sebbene sia ovvio che quando si è in dolce attesa è meglio seguire una pratica yoga più dolce e magari indirizzata proprio al magico periodo della gravidanza, quest’attività si rivela sempre utile ed in grado di portare armonia. Ci sono infatti posizioni particolari che aiutano nei vari mesi della gestazione e che possono aiutare ad alleviare alcuni dei fastidi più comuni dei nove mesi di attesa. Tra le altre cose, grazie allo yoga si ottengono una maggior ossigenazione del sangue (anche per il bambino), più elasticità per la mamma, minori problemi alla schiena, muscoli più tonici, miglior digestione e molto più relax.

A rendere lo yoga un’attività sempre più amata dalle future mamme c’è anche l’effetto positivo che sembra dare durante il travaglio. Alcune posizioni riescono infatti a favorire la discesa del bambino e a rendere lo stesso meno intenso. Infine non vanno dimenticati gli effetti benefici che questa disciplina ha anche sui bebè. La serenità che riesce a trasmettere alla futura mamma si rivela infatti in grado di arrivare al piccolo. Il tutto con conseguenze positive per entrambi. Ovviamente, è importante tenere a mente che per seguire lo yoga in gravidanza senza rischi è importante rivolgersi ad insegnanti esperti proprio per i 9 mesi di gestazione. Il normale yoga può infatti avere posizioni troppo forti o difficili da mettere in pratica. Inoltre se si ha modo di conoscere posizioni sicure per questi mesi studiate proprio per rendere ancor più piacevole la gravidanza, tanto vale approfittarne e tornare al normale yoga solo dopo la nascita del bambino.