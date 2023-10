Autumn vibes sulle tue unghie: scopri il trend della stagione per mani sempre al top in qualsiasi occasione

Da non perdere: autumn vibes sulle tue unghie, il trend della stagione per mani sempre al top in qualsiasi occasione. Tutte le informazioni utili.

La nuova stagione porta con sé nuove tendenze, nell’abbigliamento, negli accessori e anche nel trucco. È proprio di make-up che qui vogliamo parlarvi, nello specifico di smalti e quali usare per essere trendy e alla moda questo autunno 2023. La stagione è dominata dai colori caldi e anche la tendenza per le unghie di quest’anno si inserisce perfettamente in questo filone classico, ma con un tocco di novità.

Se per questo autunno volete delle unghie perfette, oltre a una accurata manicure dovete scegliere per lo smalto i classici colori caldi autunnali. Quest’anno, infatti, vanno di moda il giallo, il rosso, il marrone e il cioccolato, sia negli abiti che nel make-up. Del resto, sono i classici colori del foliage autunnale, intramontabili. Per lo smalto delle unghie, tuttavia, c’è un’ulteriore particolarità, un colore preciso molto trendy e assolutamente imperdibile.

Di seguito vi segnaliamo il colore delle unghie al top per l’autunno 2023. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Autumn vibes sulle unghie, il trend della stagione per mani sempre al top

Se questo autunno volete sfoggiare delle unghie bellissime e alla moda, allora dovete applicare lo smalto color marrone cannella. Questa è la tendenza per le unghie dell’autunno 2023, segnalata da tutti gli esperti i tendenze, moda e trucco. Il marrone cannella è una tonalità di marrone più chiara, calda e soprattutto luminosa.

Con questo colore le vostre mani saranno sempre perfette, sia di giorno che alla sera, grazie alla sua eleganza sobria e impeccabile. Le unghie con lo smalto color cannella sono chiamate anche “cinnamon nails“, ovvero unghie cannella. Una denominazione all’inglese che non aggiunge molto, ma che inevitabilmente fa “trendy” e soprattutto conoscerla vi permette di trovare maggiori informazioni in rete su questo tipo di smalto così di moda quest’anno.

Lo smalto color marrone cannella vi permetterà di avere mani sempre in ordine, chic ed eleganti ma allo stesso tempo sobrie. Questa tonalità, infatti, è perfetta per chi non ama i colori troppo accesi e non si sente a proprio agio con uno smalto rosso troppo vivace oppure è alla ricerca di un colore diverso dai soliti rosso o marrone. Questa colorazione è una via di mezzo tra il rosso vermiglio e il cioccolato scuro. Inoltre va bene sia per le unghie lunghe che per quelle corte.

Sono disponibili, inoltre, diverse sfumature dello smalto marrone cannella, dalla più chiara alla più scura, e diverse intensità, dalla più opaca a quella più brillante. Dovete solo scegliere la vostra.