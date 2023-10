Il bambino non dorme da solo? L’idea per la cameretta che ti fa compagnia

Il bambino non dorme da solo? Ecco l’idea per la cameretta che fa compagnia. Tutti i suggerimenti utili da conoscere.

Non è sempre facile il momento del sonno per i bambini, metterli a letto può diventare problematico, anche per quelli che non sono più piccoli, soprattutto quando dormono da soli. Infatti, anche quando sono stanchi, molti bambini non vogliono staccarsi dai giochi, dai cartoni animati o semplicemente dai loro genitori. Lasciarli da soli nella loro cameretta può portare a crisi di pianto, urla capricci.

Per i genitori può essere molto difficile gestire questo momento. Qualche coccola, un po’ di latte caldo, una camomilla o la lettura di una favola sono le strategie per mettere a dormire un bambino, in modo che si addormenti sereno. I genitori usano vari sistemi, più o meno efficaci. Alle volte, però, può essere davvero una vera impresa, perché i bambini non ne vogliono sapere di andare a letto e spesso non vogliono dormire da soli.

La richiesta di non dormire da soli ma con i genitori dipende molto da come il bambino è stato abituato. Se fin da piccolo ha dormito sempre con mamma e papà, prima nella culla poi nel lettino accanto oppure nello stesso letto dei genitori, fargli cambiare abitudine non sarà facile.

Per abituare un bambino a dormire da solo, i genitori dovranno abituarlo gradualmente, con tanta pazienza e dolcezza ma anche con fermezza. Tra i sistemi da usare, per aiutare il bambino a dormire da solo nel proprio lettino, c’è quello della luce da compagnia o lampada notturna. Qui ve ne segnaliamo una in particolare. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Se il bambino non dorme da solo, ecco l’idea per la cameretta

Per abituare un bambino a dormire da solo, nel letto della propria cameretta, senza avere paura del buio o della solitudine, un metodo molto efficace è quello di usare una lampada notturna per bambini. Si tratta di quelle piccole lampade da compagnia che emettono una luce flebile e non disturbano il sonno, ma allo stesso tempo tranquillizzano i bambini.

Queste luci funzionano da punto di riferimento, perché non fanno sentire soli i bambini e allo stesso tempo evitano quel buio fitto che potrebbe spaventarli e disorientarli. Queste lampade emettono una luce calda, leggera e rassicurante. Spesso hanno la forma di un pupazzetto, un animale, un elemento della natura.

La lampada che vogliamo segnalarvi qui ha la forma di una nuova, è piccola, pratica e agevole. È una lampada da parete a led che si attacca alla presa sul muro, non ha fili che danno fastidio e ha un sensore che regola la luminosità in base alla luce presente nella stanza. Si tratta di una graziosa lampada a forma di nuvola che potete trovare nei negozi di Leroy Merlin a poco più di 8 euro al pezzo. Una occasione di cui approfittare.

In particolare, questa lampada è ideale se i vostri bambini tendono a svegliarsi e alzarsi durante la notte. In questo modo, grazie alla luce, potranno vedere dove mettono i piedi, senza inciampare o cadere. Infine, vi ricordiamo i consigli su come abituare un bambino piccolo a dormire da solo.