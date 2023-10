Contouring asiatico, il trucco per zigomi definiti e scolpiti: come riprodurlo

Vuoi scolpire i tuoi lineamenti per donare un effetto lifting, pur avendo un bell’aspetto? Prova il contouring, un metodo di trucco dai risultati impressionanti.

Quali prodotti utilizzare? Come ottenere un risultato naturale ma visibile? Un consiglio molto di moda negli ultimi anni, reso popolare in particolare dalla star dei reality Kim Kardashian, è il contouring: è una pratica di trucco che mira ad accentuare le zone d’ombra e di luce naturalmente presenti sul viso.

Cos’è il trucco “contorno”? Il contouring è una tecnica di trucco che consiste nell’accentuare e “giocare” con i volumi del viso per scolpirlo e abbellirlo. Naturalmente la parte superiore degli zigomi, così come la parte centrale della fronte o il ponte del naso sono le parti che riflettono più luce.

Li metteremo quindi in risalto creando ancora più luce con correttore o illuminante. Viceversa, creeremo delle zone d’ombra per ridurre, sminuire alcune parti del viso: i lati del naso, le tempie, le mascelle e sotto lo zigomo. Risultato? Questo dà l’impressione che il viso sia più magro, scolpito, come se fosse “sollevato” grazie al trucco.

Come fare il contouring: la tecnica che solleva gli zigomi

Per fare il contouring dovrai utilizzare un ombretto, una polvere o un bastoncino con una tonalità più scura del tono della tua pelle. Devi prima sapere cosa vuoi: vuoi un risultato sofisticato, abbastanza pronunciato? In questo caso, opta per un correttore di una tonalità più chiara della tua carnagione (non di più, altrimenti il ​​risultato sarà troppo visibile) e un prodotto per il trucco con 1 o 2 tonalità più scure della tua carnagione.

Successivamente, devi vedere quale texture di trucco vuoi utilizzare per ottenere il contouring. Puoi optare per prodotti in formato cremoso, liquido o in polvere. E poiché la tendenza attuale è una pelle Glowy, molto luminosa, il contouring fatto con prodotti cremosi o liquidi è più popolare.

Questo è un metodo adatto a tutti i tipi di pelle, ma se hai la pelle mista o grassa, dovrai applicare una piccola quantità di cipria almeno sulla zona “T” del viso per evitare zone lucide. Dopo aver scelto i prodotti che desideri applicare, posiziona il colore scuro appena sotto lo zigomo, una linea su ciascun lato del naso, sulle tempie, un po’ sulla fronte, dove si attaccano i capelli, così come lungo tutto il viso mascella.

Applica un po’ di trucco leggero sulla parte superiore dello zigomo, traccia una linea lungo il ponte del naso e sulla fronte circa un centimetro sopra l’area tra le due sopracciglia. Una volta fatto questo, devi prenderti il ​​tempo per fondere il tutto!

Inizia con la parte leggera. Puoi usare una spugna tipo beauty blender se è un formato cremoso. Inumidiscilo e picchietta delicatamente l’area per fondere perfettamente il materiale sulla pelle. Fate la stessa cosa per le parti da scure.