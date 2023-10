Smalto per le unghie, attenzione all’applicazione: corri questo rischio per la salute e non lo sai

Se utilizzate lo smalto per le unghie, state attenti ad usarlo perché potreste correre un rischio per la vostra salute.

È pratica comune per donne e uomini applicare lo smalto sulle unghie, non a caso ci sono centri che si occupano solo di questo. Andare dall’estetista per farsi colorare le unghie è un vero e proprio appuntamento dal quale non ci si può sottrarre. Lo si può fare anche in autonomia, ovviamente, comprando degli smalti in dei negozi specializzati, e applicarli poi col pennellino integrato direttamente sulle nostre unghie.

Se si desidera un lavoro più elaborato e sofisticato, ci sono delle vere e proprie ricostruzioni semi-permanenti. Ma capiamo meglio di cosa si tratta, perché si potrebbe correre un rischio per la salute. Non ci si aspetterebbe mai di pensare che lo smalto può essere dannoso per la salute, o che si corre un rischio nell’applicarlo, ma la verità è questa. Sono molti gli esperti a dirlo, e per chi ne fa largo utilizzo, o si affida a un esperto, è bene conoscere tutti i rischi a cui va incontro.

Se utilizzi lo smalto, fai attenzione a questo: l’esperto ci mette in guardia

La pelle è un elemento del nostro corpo molto delicato. Quella parte esposta che va curata più di tutte. Sottoporla quindi a dei rischi esterni è molto semplice, come in questo caso, con la semplice applicazione di uno smalto. Quali rischi comporta dunque applicare lo smalto sulle unghie? Facciamo chiarezza insieme al dermatologo Mariano Fundaro (@dottormarianofundaro), che su TikTok dispensa consigli al riguardo.

L’esperto e dermatologo Mariano Fundaro, dice che sottoporsi a trattamenti semi-permanenti e di ricostruzione delle unghie può essere pericoloso. Al di là delle reazioni allergiche da contatto, spiega il dottore sul suo profilo TikTok, che possono causare dermatiti e problemi alla pelle, ci sono altre conseguenze da tenere in considerazione.

Per chi si lava molto spesso le mani, ad esempio, si può incorrere in un problema fastidioso, anche se molto raro: lo sciogliersi dello smalto a contatto con l’acqua, può causare reazione allergica alla pelle. Detto ciò, è anche possibile incorrere, se non vengono disinfettate le unghie prima del trattamento, in infezioni micotiche.



Per evitare questa situazione, il dottor Mariano Fundaro consiglia di far respirare le unghie di tanto in tanto, evitando di applicare troppo spesso smalti e semi-permanenti. Così facendo le vostre unghie avranno un periodo di pausa dallo stress del prodotto, e saranno più pronte a riceverlo per i prossimi trattamenti.