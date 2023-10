Stufi di stirare i panni: con questo metodo risolverete il problema

Sei stanco di stirare montagne di panni? Puoi smettere, usa questo trucchetto e risolverai per sempre il problema!

Per chi si occupa della casa stirare è l’incombenza più pesante, specialmente d’estate! Bisogna stare molto in piedi con un ferro rovente in mano che tra l’altro sbuffa vapore facendoci sentire ancora più caldo! Solo ad immaginarlo ci sentiamo già stanchi, sarà anche perché abbiamo sempre una catasta di panni da stirare. Non essendo un lavoro che ci piace molto, in più il tempo è sempre poco, andiamo sempre di corsa, così si accumulano lenzuola e camicie, vestiti e tovaglie! La parola “stirare” evoca sempre scenari di infinita stanchezza, così tendiamo a procrastinare.

Però prima o poi dovremmo stirarla quella camicia, altrimenti passerà la stagione e non l’avremmo ancora indossata! Ci facciamo coraggio e iniziamo ma mentre stiriamo, ci domandiamo se ci siano dei metodi per eliminare questo problema. Si certo qualcuno ne esiste ma sono tutti metodi che comunque richiedono tempo; comprare tutti indumenti fatti di tessuto che non si stira, vuol dire indossare materie plastiche e, con tutta la fatica che stiamo facendo per eliminarle dal globo, non è proprio la cosa giusta da fare!

Ecco un metodo semplice ed economico per stirare il meno possibile.

Stirare, come abbiamo detto, è un’attività noiosa e faticosa ma purtroppo indispensabile per avere indumenti e biancheria in ordine. Una soluzione potrebbe essere quella di portare gli indumenti in lavanderia e farceli stirare, sarebbe facile ma è veramente troppo costoso; potremmo mettere la centrifuga un po’ più bassa ma se siamo in inverno e soprattutto, si tratta di lenzuola, non asciugheranno mai! Tirarli subito fuori dalla lavatrice, appena terminato il ciclo è una buona idea, ma a volte non siamo in casa! Abbiamo azionato la lavatrice e siamo andati al lavoro, quando torniamo i panni sono tutti appallottolati e pieni di pieghe. Come possiamo fare per evitare di stirare?

Esiste un trucchetto veramente molto semplice che ci permetterà di non avere più cataste di panni da stirare, rendendo la nostra vita meno faticosa. Servirà solo un rotolo di alluminio, un prodotto che sicuramente abbiamo già in casa e il cui costo è molto basso. Prepariamo il bucato da mettere in lavatrice e carichiamola inserendo il detersivo che usiamo di solito, bianchi o colorati non fa differenza.

Prima di chiudere l’oblò e far partire la lavatrice, accartocciamo dei pezzi di alluminio formando delle palline e inseriamole in mezzo ai panni. A seconda della quantità ne mettiamo due o tre. Azioniamo la lavatrice, a programma ultimato avremo una sorpresa: i panni avranno pochissime pieghe e non sarà necessario stirarli. L’alluminio ha il poter di ammorbidire il bucato, eliminando la possibilità di pieghe che solo il ferro da stiro può far sparire.