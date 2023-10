Allerta shampoo tossico, controlla che non contenga questi 3 elementi

Scegliere lo shampoo migliore è fondamentale per preservare la salute dei propri capelli. Attenzione a non puntare su prodotti che contengono elementi che possono risultare tossici.

I capelli svolgono un ruolo importante nell’immagine di una persona, non solo per le donne. Non solo incorniciano il viso, ma sono parecchio determinanti per valorizzare al meglio i lineamenti di ognuno di noi. Questo può spingere a fare anche sacrifici importanti pur di recarsi da un parrucchiere di livello e che possa meritare fiducia.

Altrettanto importante è però puntare su una beauty routine quando ci si trova a casa, in modo tale da non rendere quasi del tutto vane le spese fatte per andare in salone. Non si deve trascurare il ruolo fondamentale svolto dallo shampoo, che dovrebbe essere il più adatto per rispondere alle caratteristiche della nostra chioma.

Shampoo: questi ingredienti non vanno bene

Nel momento in cui si sceglie di acquistare uno shampoo si può optare per due strade: ascoltare il consiglio del proprio parrucchiere (molti saloni ne vendono diversi tipi) o, in alternativa, recarsi al supermercato e puntare su quello che ci ispira di più. In quest’ultimo caso ci si lascia condizionare dalla confezione o dalle caratteristiche che vengono indicate sulla confezione.

Raramente, però, si leggono gli ingredienti, pensando che questi siano di competenza dell’azienda produttrice, convinti che raramente possa essere messo in commercio qualcosa di non consono. E invece non è sempre così. Ci sono infatti dei componenti che finiscono per essere tossici e che è bene evitare, a qualunque età.

Sono da evitare i prodotti con i solfati, utilizzati spesso per creare più schiuma ed eliminare l’olio. Si tratta di una componente dannosa soprattutto se si lavano i capelli ogni giorno, perché rimuovono gli oli naturali dalle ciocche. Attenzione inoltre alla presenza di sale, che finisce per rendere la chioma più debole e facilitare la rottura. È bene poi evitare anche i parabeni, che possono generare uno squilibrio ormonale, facilitando la caduta. Addirittura alcuni studiosi dell’Università di Reading hanno pensato a un legame con l’insorgenza del cancro al seno.

Scegliere bene è importante

Una volta fatto lo shampoo sono in tanti a sentirsi letteralmente rigenerati dopo avere visto i propri capelli puliti. È proprio per questo che diventa fondamentale scegliere un prodotto che può valorizzare la chioma. Utilizzare quello sbagliato, infatti, può generare irritazione al cuoio capelluto e prurito, problemi che a lungo andare possono provocare caduta.

È necessario quindi identificare che tipo di capelli si hanno per fare l’acquisto migliore. Chi vede una frequente formazione di nodi deve sapere come questo problema possa essere facilitato dall’elettricità, che può essere ridotta usando uno shampoo con una carica elettrica contraria, in modo tale da riequilibrare la situazione. Da non trascurare anche la possibilità di applicare lozioni specifiche prima di asciugarli.

Chi invece nota una cute grassa sarebbe tentato di lavarli ogni giorno, ma è un errore. È bene non farlo più di due o tre volte a settimana,: una frequenza maggiore facilita la formazione di sebo. Si può ridurre il problema con uno shampoo sebo-riequilibrante, che ripristina il PH. Esistono inoltre prodotti rinforzanti adatti a chi li ha fini o fragili, che possono renderli più spessi, pur avendo meno quantità di schiuma.