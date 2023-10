Dyson 15, il nuovo arrivato: l’accessorio vi farà impazzire

L’azienda Dyson ha appena lanciato la sua ultima ‘chicca’: si tratta di un accessorio utilissimo in casa, capace di fare impazzire tutte.

Si tratta dei primo aspirapolvere Dyson che assorbe anche l’umidità. Questo sistema intelligente sorprende la prima volta che lo usi; purtroppo non è compatibile con tutti i dispositivi. Stiamo parlando, in realtà, solo di un accessorio per l’aspirapolvere a batteria Dyson V15. Ma se speri di poter acquistare separatamente la spazzola a rullo per la pulizia a umido e utilizzarla con l’aspirapolvere esistente, rimarrai deluso.

La spazzola a rullo è disponibile solo come pacchetto completo, l’accessorio non è venduto separatamente. Non è nemmeno compatibile con il Gen5Detect lanciato di recente. Il problema è che l’aspirapolvere deve rilevare che la spazzola in questione sia stata installata. Ciò richiede elettricità e il motore non deve aspirare acqua. Secondo Dyson non è possibile risolvere questo problema con un aggiornamento del software.

Dyson 15: tutto quello che hai sempre desiderato in un solo elettrodomestico

Se opti per il Dyson V15s Detect Submarine, devi essere ben consapevole che l’elettrodomestico non solo può assorbire l’umidità, ma aspira come un normale Dyson. Quindi normalmente può raccogliere polvere, capelli e briciole con la spazzola morbida per pavimenti duri, utilizzando un laser verde per illuminare eventuali particelle ancora presenti.

Sono disponibili anche altre spazzole per pavimenti duri, tappeti e peli di animali domestici. L’accessorio Submarine è circa il doppio di una normale spazzola e si può smontare persino con un solo clic.

Per utilizzare l’elettrodomestico, la prima cosa da fare è riempire il serbatoio dell’acqua, che ha una capacità di 300 ml, sia con semplice acqua che con una miscela di acqua e un po’ del detersivo che usate normalmente per i pavimenti. Poi, bisogna rimettere tutto insieme e premere il grilletto Dyson. A questo punto, il rullo inizia a girare e viene inumidito da otto getti d’acqua. Una piastra poi “raschia” l’acqua sporca dalla spazzola e la convoglia in una vaschetta di raccolta.

L’obiettivo è evitare di versare acqua sporca sul pavimento. Funziona benissimo al primo tentativo: ketchup, cereali versati e liquidi vengono rimossi facilmente dal pavimento. Le briciole più grandi richiedono un secondo passaggio. È meglio aspirare separatamente le briciole secche. Il nuovo accessorio Dyson è quindi ideale per la pulizia mirata di liquidi versati o macchie secche.

Come per il lavaggio a umido, in genere è consigliabile aspirare prima di pulire una vasta area con il Submarine. Quello che si vede subito: dopo la raccolta con il Dyson il pavimento non è completamente bagnato, ma solo leggermente umido. E questo, in modo assolutamente uniforme. Pochi minuti dopo, tutto è di nuovo asciutto. È davvero ben fatto.