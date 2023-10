Mamme e lavoro, non volete lasciare il figlio al nido? Ecco come scegliere la baby-sitter

Scegliere una babysitter è sempre complicato. Abbiamo individuato alcuni criteri per reclutare il candidato giusto.

Spesso, con l’inizio dell’anno scolastico, la ripresa del lavoro, delle pratiche amministrative e delle iscrizioni, si ha poco tempo per trovare una tata. Tuttavia affidare i propri figli e la casa ad una ‘terza persona’ di fiducia è fondamentale.

Il passaparola è spesso il modo migliore per trovare una babysitter affidabile. Se ciò non funziona, ecco altri suggerimenti per un reclutamento di successo. Sebbene la maggior parte dei giovani scelti per questa posizione siano ragazze, è importante tenere presente anche i ragazzi. Infatti, possono essere molto responsabile e abili con i bambini.

Spesso, infatti, hanno la dose necessaria di umorismo per allentare le tensioni e la naturale autorità per farsi rispettare senza alzare la voce. Quindi, se proprio sei alla ricerca di una persona di fiducia, considera entrambi i profili! Questo amplierà il tuo campo di ricerca.

Inoltre, non dimenticare che anche le persone anziane possono essere delle ottime babysitter! Attraverso la loro esperienza ma anche attraverso la loro pazienza sapranno calmare i più turbolenti e mostrare grande pazienza.

Scegliere la baby-sitter: regole da seguire per non sbagliare

Una baby-sitter responsabile arriverà puntuale, manterrà i numeri utili ben visibili, saprà intrattenere i bambini, consolarli nei momenti di angoscia e saprà cambiare un pannolino, ma durante il colloquio è importante saper porre le domande giuste e individuare gli indizi che ti guideranno verso la scelta migliore.

Il suo interesse per i bambini: la babysitter dovrà chiedervi l’età dei vostri figli, il loro livello di scuola e il loro nome. Se non menziona questi elementi ma si preoccupa solo di ricompense e orari, è possibile che si presenterà al grande giorno ma trascurerà un po’ le cose principali!

La loro disponibilità a fornirti i documenti richiesti è un altro elemento da valutare. Chiedi alla babysitter un documento d’identità. Deve darti questi documenti senza lamentarsi.

Infine, ricorda il successo accademico può essere un falso indicatore. Anche se uno studente liceale con buoni voti apparirà più serio di un dilettante, nulla indica che si trovi a suo agio con i bambini come con le lezioni!

Per concludere: metti la babysitter nella situazione ponendo alcune domande pratiche. Come ad esempio: