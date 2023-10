Mascara, quando arriva il momento di cambiarlo? Attenzione a questi segnali

C’è un momento in cui è importante comprare un nuovo mascara perché non è più utilizzabile. Ecco qual è e come capirlo

Il mascara è un prodotto make up che tantissime donne usano per aggiungere magnetismo al proprio volto. È quello strumento, infatti, che consente a una donna di allungare il proprio sguardo, rendendolo più intenso, più impattante e facendo sì che le ciglia siano più voluminose.

Uno sguardo magnetico conquista, ed è per questo che il mascara è così incisivo. Abbinato poi alla matita e all’ombretto, mette in risalto gli occhi rispetto al volto, dando la possibilità ad un semplice sguardo di esprimere mille parole.

Questo prodotto è molto usato ma chiaramente ha una data di scadenza, o meglio, c’è un limite al suo utilizzo. Dopo un po’ di tempo, infatti, non è più il caso di usarlo perché potrebbero esserci conseguenze anche piuttosto serie. Scopriamo insieme quando arriva il momento di gettarlo e i segnali che ci suggeriscono di cambiarlo.

Mascara: ecco quand’è che è ora di gettarlo via e sostituirlo

Quando compriamo un mascara che ci piace molto, non vorremmo mai che finisse, soprattutto se fa il suo dovere, ossia quello di volumizzare le ciglia e rendere lo sguardo più intenso che mai.

Tuttavia, il mascara, una volta aperto, non deve essere usato per più di due o tre mesi. E il motivo non è poi così scontato. Trascorso questo lasso di tempo, infatti, far stare il prodotto a contatto con gli occhi può provocare una serie di fastidi. Tra questi, irritazioni, orzaioli, congiuntiviti.

Potete intuire che il vostro mascara è ormai inutilizzabile da alcuni segnali:

In primis, la consistenza che sembrerà più secca e potrebbero formarsi addirittura dei grumi;

Il mascara non sarà più liquido o cremoso;

Potrebbe, inoltre, emanare un odore sgradevole;

Altra cosa da notare, è durante l’applicazione. Se raggruppa le ciglia , non è più performante. La sua mission, infatti, è quella di definire e rendere più curve e voluminose le ciglia. Se non è così, vuol dire che è giunti il fatidico momento di farne a meno;

E poi, naturalmente, le irritazioni all'occhio sono il segnale più serio da non sottovalutare minimamente.

Dunque, se doveste notare tutte queste criticità, significa che dovrete privarvi del vostro amato mascara, correndo ad acquistarne quanto prima uno nuovo.