Come fare con i bambini al ristorante, le 10 idee per tenerli occupati senza smartphone o tablet. Tutte le indicazioni utili.

Portare i bambini al ristorante può essere un impegno molto faticoso per i genitori. Se andare a mangiare fuori ogni tanto è sicuramente una gioia per tutta la famiglia, quando si tratta di cene o pranzi impegnativi, tenere buoni i più piccoli può essere una vera impresa. Per alcuni genitori una missione impossibile. Non parliamo, poi, delle cerimonie, che possono trasformarsi in eventi infernali.

Eppure esistono dei sistemi molto efficaci e pratici per fare in modo che i bambini non si annoino quando sono al ristorante e soprattutto non facciano i capricci, disturbando tutti quanti. Dei ‘trucchetti’ per aiutarli a trascorrere il tempo sereni, divertendosi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Bambini al ristorante, 10 idee per tenerli occupati senza smartphone

Se avete in programma di andare al ristorante con i bambini, insieme a parenti o amici, e il pranzo o la cena saranno piuttosto lunghi, dovete escogitare dei sistemi per far passare il tempo ai vostri bambini. In primo luogo, è consigliabile trovare un ristorante che abbia un’area di gioco per i bambini, che sia all’aperto o al coperto. Se poi ci sono anche degli animatori ancora meglio. Se invece aree gioco non sono disponibili, dovete ingegnarvi voi per tenere occupati i vostri figli, evitando che corrano tra i tavoli disturbando gli altri clienti.