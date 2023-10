Come cotonare i capelli: i consigli per dare volume senza errori

I capelli ordinati sono bellissimi da vedere, ma per fare alcune feste si possono fare davvero molte acconciature, persino stravaganti.

Ora che siamo nel mese di ottobre una cosa ci viene in mente: Halloween. Questa festa dalle origini irlandesi ha conquistato poco a poco anche l’Italia. In realtà, la leggenda che c’è dietro in pochi la conoscono, l’importante è travestirsi per un giorno da mostri o spiriti e festeggiare con gli amici chiedendo in diverse casa la tipica frase “Dolcetto o scherzetto?”.

Non solo i bambini, anche gli adulti continuano questa tradizione e non solo per accompagnarli in giro. Il divertimento è alla base di questi eventi annuali e bisogna prepararsi per bene, anche i capelli possono essere sistemati in diverse maniere per rendere il proprio look diverso per un giorno o più.

Esistono molte acconciature per i capelli. Se non vogliamo usare parrucche stravaganti e colorate, ci sono prodotti e metodi di usare spazzola, phon, lacca e schiume che possono fare al caso nostro, come anche shampoo e balsami diversi da quelli che usiamo di solito. Quindi come si fanno le acconciature cotonate e gonfie come si vedono su molte riviste o in televisione quando ci sono le modelle che sfilano durante i vari eventi di moda?

Anche se non si è parrucchieri di professione possiamo seguire vari tutorial su internet e capire piano piano i vari passaggi da seguire, i consigli e anche come sistemare tutto una volta finita la festività o altri eventi in cui si partecipa.

Come fare a casa i capelli cotonati?

Per prima cosa è bene specificare che è possibile fare questa acconciatura con qualsiasi tipo di capelli, che sia secco, normale, grasso, lungo, corto e sottile. Si tratta, infatti, di una tecnica che si usa per dare volume partendo dalle radici.