Make Up super naturale: puoi realizzarlo con questa nuova tecnica | Le star non possono farne a meno

Ad ogni stagione il suo makeup: ecco che arriva il trend super naturale che sta facendo impazzire tutti

Il makeup è una scelta personale, ma non si può restare impassibili dinanzi alle tendenze di stagione. Siamo in autunno e tutto richiama alla natura, ai colori della terra e ai toni caldi. Un po’ come l’estate, che porta con sé il mondo acquatico e le tonalità pastello.

Anche l’autunno si fa strada con delle vere e proprie opere d’arte che sembrano con naturalezza rendere il viso più armonioso. Il trend che sta spopolando, soprattutto tra le giovanissime, prende il nome da un prodotto naturale, un alimento goloso.

Honey lips: labbra color miele e dal finish luminoso per un effetto naturale, ma che si fa notare

Insieme a quello che è stato definito il pumpkin makeup, ovvero sfumature per gli occhi che richiamano proprio le tonalità aranciate della zucca, ora il trend si focalizza sulle labbra.

Se la zucca è ciò che ispira il trucco occhi, per le labbra ci pensa il miele. Infatti, la tendenza è proprio quella che è conosciuta sotto il nome di “honey lips”. Tutte le donne stanno completamente impazzendo per questo trend, tu cosa aspetti?

Richiamando un po’ quello che è il mondo del food makeup, l’honey lips prende spunto dal miele per ricreare sulle labbra un effetto assolutamente particolare, ma naturale.

Innanzitutto, per realizzare questo trucco è necessario esfoliare le labbra per evitare che ci siano pellicine o croste che renderebbero disomogenea la stesura del prodotto e minore la durata dei prodotti.

Il secondo step è quello di utilizzare un illuminante o un ombretto color miele scintillante in prossimità dell'arco di cupido e al centro del labbro inferiore.

Poi si passa alla matita color nude, che deve contornare in maniera precisa la bocca.

Infine un gloss luminoso. Il risultato sarà un effetto assolutamente naturale, ma scintillante, in grado di fa esaltare il colore della pelle baciato dagli ultimi raggi di sole prima dell’inverno.

La tendenza può sembrare passeggera, ma in realtà si tratta di andare ad utilizzare prodotti makeup di uso quotidiano andando ad aggiungere dello shimmer. Ombretto o illuminante possono davvero fare la differenza in fatto di labbra, questo perché le rende otticamente più rimpolpate e voluminose. Un vero e proprio filler naturale ed istantaneo. provare per credere e brillare!