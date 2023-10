Su TikTok spopolano le “Almond Mom”: chi sono e perché non andrebbero seguite

L’educazione “Almond mom” è uno dei tipi di educazione che può essere dannosa per i bambini: in cosa consiste e come funziona.

Ci sono genitori elefanti, elicotteri o addirittura tigri: sono tutti termini che permettono di classificare i diversi principi educativi che hanno nei confronti dei propri figli. Ciò consente loro di riconoscere i propri punti di forza ma anche le proprie debolezze.

Tra questi termini c’è anche: “mamme mandorla”. Secondo Newsweek, il nome è diventato popolare quando un vecchio video di The Real Housewives of Beverly Hills mostra Yolanda Hadid, la madre delle top model Gigi e Bella Hadid, che offre un piccolo spuntino a base di noci a sua figlia, Gigi, che era un’adolescente al tempo.

Il video ha suscitato forti critiche per i consigli dietetici dati dalla madre alla figlia. Secondo la dottoressa Karla Lester per Today, un “genitore mandorla” è qualcuno “bloccato nella cultura della dieta” che probabilmente è cresciuto sentendo frasi come “un momento in bocca, una vita sui fianchi” o “non hai fame, sei solo annoiato”.

Almond mom: i rischi per la salute fisica e mentale dei bambini

Il fenomeno della mamma mandorla è radicato nella fobia del grasso e nei pregiudizi interiorizzati. Proietta le proprie paure sui figli e, così facendo, insegna loro che la società non li accetta a meno che non abbiano un peso irraggiungibile. Questa ossessione per il cibo, ma anche per l’importanza dell’aspetto fisico, può essere trasmessa molto facilmente ai propri figli.

Per evitare di diventare una “mamma mandorla”, ci sono diverse soluzioni. Ad esempio, a casa gli alimenti non devono essere classificati come “buoni” o “cattivi”. Non bisogna vietare i dolcetti né limita i figli a una dieta specifica.

I figli devono capire che va bene mangiare cibi trasformati di tanto in tanto perché sono piacevoli. Parlare positivamente del proprio corpo è importante anche per le giovani donne. Bisogna, invece, evitare di proiettare sui figli le insicurezze che hanno riguardo la propria figura. Ci riferiamo alle cose straordinarie che i nostri corpi possono fare.

Ad esempio, la forza dei muscoli delle gambe ci aiuta a spostarci dal punto A al punto B. Sottolineare questi motivi per prenderci cura di noi stessi mangiando cibi sani e muovendo regolarmente il nostro corpo, può essere un buon modo per avere un rapporto sano con il cibo e con il proprio corpo.

Infine, la madre e il padre devono cercare di essere un buon modello per i figli. Quando prepara i pasti, non bisogna pensare alla quantità di grassi o calorie, ma occorre assicurarsi che siano “nutrienti, ben conditi e deliziosi“.