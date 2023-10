Tradimento durante la gravidanza: una storia vera che può cambiare il tuo modo di vedere la coppia

La testimonianza di questa donna potrà farti cambiare idea sul tradimento, sugli equilibri della coppia, e darti un grosso insegnamento.

Scoprire che il partner è infedele, soprattutto durante il delicato periodo della gravidanza, è sempre un evento traumatico da affrontare. Conoscere un’esperienza come questa, però, può aiutare a guardare alle cose da un’altra prospettiva e anche a superare il trauma.

Questa è ua storia vera, che racconta il tradimento di un uomo verso sua moglie, consumato durante il periodo della sua seconda gravidanza. Potresti cambiare idea sulle dinamiche di coppia, sulle decisioni e le reazioni dovute alla scoperta di un’amara verità.

Tradimento, la storia che ti farà cambiare modo di vedere la coppia

Nella testimonianza di una donna pubblicata su Bimbisanianiebelli.it viene fuori una storia di tradimenti perpetrati dall’uomo alle spalle di sua moglie proprio nel periodo in cui lei è in attesa del suo del loro secondo figlio.

Loro sono sposati da dieci anni e, attraverso la fecondazione assistita, è rimasta incinta per la seconda volta. Poi a un tratto scopre un’amara verità, grazie a un piccolo gesto che la insospettisce.

Vede, in particolare, una ritrosia da parte del marito a offrirle la possibilità di usare il suo cellulare. A quel punto comincia a indagare e a incrociare informazioni, date, perfino scontrini, regali, ricordi e oggetti e così ricostruisce il quadro completo della situazione, che le appare davvero chiaro. Alla fine, l’uomo ha ammesso i tradimenti, si è dichiarato pentito e pronto ad accettare qualsiasi qualsiasi cosa da parte di sua moglie per poter tornare con lei. Persino, ha dichiarato che accetterebbe perfino un tradimento, pur di non rinunciare alla loro famiglia.

La dottoressa Angela Raimo, che sul sito web offre sostegno a distanza, ricevendo e rispondendo alle lettere degli utenti che decidono di rivolgere a lei i suoi dubbi, ha consigliato di mettere nero su bianco i vantaggi e gli svantaggi di continuare una storia con lui, per poter fare chiarezza dentro se stessa. La dottoressa le ha consigliato di scegliere di proseguire la storia con il marito soltanto se è pronta a guardare avanti.

Ha spiegato infatti, che purtroppo in queste situazioni decidere di continuare a stare insieme per il bene dei figli, quando in realtà il dolore è più forte della voglia di voltare realmente pagina, significa costringerli ad assistere a continui litigi, e a una vita familiare priva di equilibrio e armonia.

Nella maggior parte dei casi la persona tradita cercherà di far scontare all’altro una pena, quindi in base alla parere della neuropsichiatra infantile, la scelta migliore è tenere in piedi il matrimonio in caso di tradimento durante la gravidanza solo se si vuole davvero, e si sa di riuscire, a far rimarginare la ferita.