Nuovo Bonus maternità: assegno mensile per la mamma che si somma ad Assegno Unico | Lo chiedi facilmente

In arrivo un nuovo bonus maternità che andrà a sommarsi all’Assegno unico. Vediamo insieme come ottenere il sussidio.

Nuovo bonus destinato alle mamme ma per ottenerlo è necessario soddisfare requisiti specifici. In questo articolo vi spieghiamo cosa bisogna fare per avere il bonus maternità.

Il Governo di Giorgia Meloni avrà a disposizione solo 25 miliardi di euro per la legge di Bilancio 2024 di cui 15,7 miliardi sono di deficit. Con tale somma – del tutto insufficiente- l’Esecutivo dovrà occuparsi della riforma fiscale, delle pensioni e, non da ultimo, alle politiche sociali per sostenere le famiglie. Su quest’ultimo punto il premier e la sua squadra non transigono: è fondamentale contrastare la preoccupante denatalità che ha investito il nostro Paese.

In Italia le nascite sono ai minimi storici. Certamente il problema è anche culturale e non solo economico ma il Governo, intanto, fa ciò che può e mette in campo nuovi aiuti per le coppie con figli. Accanto all’assegno unico- che aumenterà dal prossimo anno – arriveranno nuove agevolazioni tra cui un bonus maternità pensato per alcune categorie di mamme.

Nuovo bonus maternità: ecco come averlo

Fare figli nel 2023 è molto diverso rispetto a 30/40/50 anni fa. Un tempo la maggior parte delle mamme potevano stare a casa ad occuparsi dei bambini. Oggi lavorare in due è essenziale per arrivare alla fine del mese. Il Governo Meloni ha deciso di fare tutto il possibile per contrastare la denatalità che ha travolto l’Italia. In questo quadro s’inserisce un nuovo bonus maternità.

Il pesante crollo delle nascite che stiamo subendo da anni è un problema non solo sociologico ma anche economico. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha ribadito più e più volte che se non ci sono nuovi nati, in futuro le persone dovranno andare in pensione sempre più tardi e, naturalmente, il sistema economico e previdenziale, ad un certo punto, crollerà. Ecco perché aiutare le famiglie- specialmente in un periodo caratterizzato da inflazione alle stelle e carovita- è determinante anche per rilanciare l’economia del nostro Paese.

Il Governo ha messo in campo un nuovo bonus maternità che si rivolge unicamente alle mamme disoccupate che in Italia sono davvero tante, specialmente nelle regioni del Sud. Il sussidio è finanziato dall’Inps ma per averlo è necessario fare richiesta al proprio Comune di residenza. Questo nuovo aiuto avrà un importo di 383,46 euro al mese e potrà essere erogato per cinque mesi. Per ottenerlo, però, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

essere disoccupate;

avere un Isee non superiore a 19.185,13 euro;

aver partorito da non oltre 6 mesi;

oppure aver adottato o preso in affido un bambino di massimo 6 anni da non più di 6 mesi;

oppure aver adottato o preso in affido un ragazzo straniero di massimo 18 anni da non più di 6 mesi.

Il bonus verrà erogato per ogni figlio partorito o adottato o preso in affidamento.