Primi raffreddori? I rimedi della nonna per non chiamare il medico e prendere medicine

Arrivano i raffreddori come possiamo evitare di imbottirci di medicinali? Senza alcun dubbio con i rimedi della nonna!

Non appena arriva l’autunno e i primi freddi, subentrano anche i malanni stagionali. Raffreddori e influenza sono facilissimi da prendere, a volte basta uno starnuto! I sintomi dell’influenza sono fastidiosi e, se è presente anche uno stato febbrile, per un po’ di giorni siamo proprio fuori uso.

Ogni anno l’influenza affligge tantissime persone in tutto il mondo. È originata da un virus e può riguardare il naso, la gola o i polmoni. Colpisce l’apparato respiratorio e solitamente si risolve in pochi giorni anche se, per le persone più fragili come gli anziani e i bimbi molto piccoli, può essere più problematica.

Il virus dell’influenza è facilissimo da contrarre: attraverso le goccioline di saliva in cui è contenuto, possiamo trasmetterlo ad un’altra persona anche solo parlando o tossendo. Si può contrarre anche toccando superfici contaminate dal virus: attraverso le mucose, magari toccandosi gli occhi, passa nell’organismo.

Genericamente i sintomi sono sempre gli stessi: raffreddore, mal di gola, sensazione di spossatezza, mal di testa e febbre. Quando compare la febbre ed è alta, è sempre meglio informare il proprio medico come anche è importante farlo nel caso si tratti di persone con patologie respiratorie pregresse o anziani e bambini piccoli.

I rimedi della nonna per i malanni stagionali ci evitano di prendere medicine.

L’influenza arriva ai primi freddi. Causata da un virus che non ci crea grossi problemi, si risolve di solito in pochi giorni seguendo qualche accorgimento che ci aiuta a guarire prima. Le regole di buon senso, da seguire sempre, sono: il riposo, l’idratazione, molto importante specialmente se c’è uno stato febbrile, e un’alimentazione corretta con tanta vitamina C. Esistono però anche i famosi rimedi della nonna, tutti naturali che servono ad alleviare i sintomi e farci stare un po’ meglio. Scopriamo insieme quali sono: