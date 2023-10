Se dice questa frase è probabile che ti abbia tradito: la rivelazione scatena il dibattito

Ci sarebbe una frase tipica che dimostrerebbe che il nostro partner ci tradisce. È stata svelata sui social: voi cosa ne pensate?

Sta destando grande scalpore quello che una donna ha condiviso sui social media sostenendo che una frase potrebbe dimostrare che il tuo partner ti tradisce. Ma è davvero così? L’affermazione ha diviso il popolo del web, che si è schierato dall’una o dall’altra parte. Proviamo a capire come scoprire se il partner ci sta tradendo.

Sono tantissimi i motivi per i quali ci si lascia. Si smette di essere una coppia, per esempio, se viene meno il sentimento, ma anche se scema la passione fisica. Non solo, i rapporti possono finire per mancanza di comunicazione oppure, al contrario, per litigi continui che rendono il nostro rapporto una relazione tossica.

Il motivo principale per cui una coppia si divide è il tradimento. Quando uno dei due è fedifrago si infrange quel senso di fiducia fondamentale per vivere un rapporto sereno. Per vari motivi, non ultimo l’orgoglio, un tradimento raramente viene perdonato. E ora, una influencer ci svela la frase che può dirci (a suo dire con certezza) che il nostro partner ci ha traditi.

La frase che indica che ti ha tradito

Le si chiama Mariah Fernando e vanta su Instagram oltre 231mila followers. E proprio in un video su Instagram, l’influencer ha svelato quella che sarebbe la frase chiave per capire se il nostro partner ci ha traditi. Scopriamo insieme la lezione di vita di questa 23enne per capire se siamo o meno d’accordo con lei.

Ovviamente Mariah Fernando si è concentrata maggiormente sul tradimento maschile e ha detto che qualsiasi uomo che usa la frase “Vai avanti e credi in quello che vuoi” quando si confronta con il fatto di essere infedele probabilmente lo è stato. Un’affermazione molto netta e sicura, che, dal suo punto di vista, non ammette particolari repliche. Tuttavia, la reazione nei commenti è stata divisa sulla questione se la frase menzionata implichi o meno una coscienza sporca.

In tanti si sono gettati in analisi psicologiche, anche un po’ spicciole: “Sono d’accordo perché se fosse innocente si difenderebbe in modo aggressivo”, ha commentato qualcuno. Un altro utente ha invece scritto: “È vero, non sanno cosa dire perché sono stati presi”. Ma tanti hanno criticato un’affermazione così apodittica. Per alcuni, infatti, quella frase non sarebbe un’ammissione di colpa, ma semplicemente la mancanza di voglia di litigare e di assecondare teorie complottistiche. E voi, cosa ne pensate?