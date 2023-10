Sposa e sposo stupiscono tutti gli invitati: prima del bacio fanno qualcosa di straordinario – VIDEO

Il matrimonio curioso: sposa e sposo stupiscono tutti gli invitati, prima del bacio fanno qualcosa di insolito. Tutte le informazioni e curiosità.

In un video diventato virale su Tik Tok una giovane coppia di sposini ha sorpreso tutti con una reazione inattesa al momento di scambiarsi il tradizionale bacio. È accaduto negli Stati Uniti e il video, oltre a fare il giro del web, è finito anche sui principali media. Un modo curioso e insolito di celebrare un momento di gioia, che probabilmente avrà un seguito.

Colette ed Eli sono una giovane coppia di sposini americani e sono anche dei tiktoker con un certo seguito, tanto che puntano a fare della loro attività sui social media un lavoro a tempo pieno. Nel profilo condiviso che hanno aperto su Tik Tok pubblicano numerosi video sulla loro vita insieme e su quello che fanno tutti i giorni. Un racconto di vita di coppia, tra sentimenti e incombenze quotidiane.

Tra gli ultimi video pubblicati ci sono quelli del loro matrimonio, una bellissima festa con tanti amici e abiti parenti e abiti tradizionali da cerimonia: lei con velo e abito bianco, ma con una generosa scollatura sulla schiena, lui in completo scuro, con giacca e cravatta. Il momento più memorabile è al momento dello scambio del bacio in cui gli sposini hanno allestito un vero spettacolo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Sposa e sposo stupiscono tutti gli invitati con qualcosa di straordinario prima del bacio

Durante la cerimonia di nozze, un attimo primo di scambiarsi il tradizionale bacio di rito, come è usanza negli Stati Uniti, gli sposini Colette ed Eli hanno sorpreso tutti gli inviati con un simpatico e tenerissimo numero musicale che è stato filmato in un video pubblicato su Tik Tok, diventando virale.

Al momento di scambiarsi il bacio, lo sposo è corso dai suoi migliori amici mentre la sposa si è rivolta alle sue damigelle per prepararsi al fatidico scambio. Lo sposo si è fatto controllare il vestito, le scarpe, si è fatto spruzzare del dopo barba sul viso e dello spray rinfrescante in bocca. Il tutto ballando al ritmo della canzone “Celebration” dei Kool & the Gang. La sposa ha fatto più meno la stessa cosa, anche se nel video la vediamo sullo sfondo.

Una scenda molto simpatica che a descriverla non rende l’idea. Dovete vederla nel video qui sotto.

Gli sposini Colette ed Eli hanno voluto rendere speciale il loro matrimonio e in particolare il fatidico momento dello scambio del bacio con un vero e proprio spettacolo che ha ottenuto grande successo nel video pubblicato su Tik Tok.

Attenzione, però, se volete imitarli, gli sposini infatti sono dei creatori di contenuti esperti e per realizzare la scena prima del bacio hanno fatto molte prove. Nulla si improvvisa in questi casi.