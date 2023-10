3 importanti modifiche allo stile di vita che possono migliorare la salute e prevenire malattie

Se vuoi migliorare la tua salute e mantenerla sul lungo periodo, smetti di commettere questi tre errori e cambia abitudini.

La propria salute non è certo uno scherzo e bisogna cercare di preservarla al meglio, visto che può essere difficile recuperarla dopo che sono stati fatti alcuni danni.

Per questa ragione bisogna cercare di prendersi cura di sé fin da sempre e nel modo migliore, anche se spesso può essere facile assumere degli atteggiamenti dei comportamenti che mettono a repentaglio il proprio benessere. Ci sono tre abitudini in particolare che bisognerebbe cercare di abbandonare il prima possibile in modo tale da poter condurre una vita il più tranquilla possibile e in cui la propria salute sia una priorità, in modo tale da evitare problemi che nessuno vorrebbe mai dover affrontare.

Ecco 3 atteggiamenti da cambiare nel proprio stile di vita

• Dire addio alle sigarette: si tratta purtroppo di una dipendenza fin troppo diffusa e che mette a repentaglio la propria vita a ogni singolo tiro. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno sono circa 8 milioni le persone che muoiono in tutto il mondo a causa del fumo, visto che il tabacco contiene 7000 sostanze chimiche nocive di cui almeno 70 di esse sono cancerogene. Inoltre il fumo può ostruire le arterie, far aumentare il rischio di ipertensione, di ictus e di infarto, per cui sarebbe meglio cercare di ridurne il consumo fino a eliminarlo del tutto

• Ridurre il consumo di alcol: è stato dimostrato che bere più di 12,5 unità di alcol a settimana possa ridurre le aspettative di vita, oltre che a causare diversi problemi all’organismo. L’alcol infatti va a distruggere le cellule nervose presenti nel cervello, può fare aumentare la pressione sanguigna e inoltre causa diversi problemi e danni al fegato. Bere regolarmente può quindi far aumentare il rischio di insorgenza di infarto o di ictus, oltre che quello di sviluppare un tumore. Nel caso invece in cui si beva saltuariamente non vi dovrebbero essere alcun tipo di problematiche

• Non avere uno stile di vita sedentario: soffrire di obesità moderata, in cui l’indice di massa corporea è di 30 o 35, può ridurre le aspettative di vita di circa tre anni, mentre l’obesità grave con un indice superiore a 40 la riduce di almeno 10 anni. L’obesità infatti fa aumentare il rischio di infarto, di tumori e di ictus e per tale ragione bisognerebbe condurre uno stile di vita il più attivo possibile, ovviamente senza esagerare neanche dal lato opposto