Bambini e igiene orale: qual è lo spazzolino migliore per i nostri piccoli? Come fare la scelta giusta

Siamo sicuri di scegliere correttamente lo spazzolino per l’igiene orale dei nostri bambini? Ecco cosa dobbiamo sapere per non sbagliare.

Gli adulti sanno sicuramente quanto è importante l’igiene orale ma per i bambini il più delle volte si tratta di un vero fastidio! Quando abbiamo dei figli ci preoccupiamo che imparino presto a lavarsi i denti perché è un gesto che più diventa automatico e più permette, anche da adulti, mantenere denti sani e una buona igiene orale. Bisogna, quindi, cominciare molto presto in modo che diventi per loro un’abitudine quotidiana imprescindibile come lavarsi. Certo, l’esempio conta molto: quindi è consigliato farlo insieme!

L’abitudine a lavarsi i denti, vedendo che anche i genitori lo fanno, diventerà una cosa normale e i bambini introietteranno il concetto che la bocca e i denti sono una parte del corpo che va curata come le altre. C’è anche da sottolineare che anche i denti cosiddetti da latte, sono soggetti a carie e che comunque necessitano delle cure del dentista. Se poi insieme ai denti decidui è spuntato qualche dente permanente c’è il pericolo che la carie si propaghi.

In che modo e con che spazzolini dobbiamo cominciare a far lavare i denti ai nostri bimbi.

Abbiamo detto che bisogna cominciare presto, molto presto! Ancora prima della presenza dei denti. Molti medici sostengono che bisogna pulire la bocca anche al neonato dopo le poppate. Esistono dei cappucci appositi da infilare sul dito e passare nel cavo orale del bimbo: è importante, oltre che dal punto di vista igienico, anche perché il bambino collegherà il cibo con la pulizia della bocca , quando sarà più grande non dimenticherà di lavare i denti dopo pranzo!

Quando è ancora un neonato, useremo per l’igiene orale quindi un baby toothbrush ma, appena spunta il primo dentino, passeremo allo spazzolino. Dovrà essere manuale e con le setole morbide, il manico deve avere un’impugnatura ergonomica in modo che abbia una buona presa, la testina deve essere piccola a seconda dell’età del bimbo. Cerchiamo di insegnargli il corretto uso ma appena riusciranno da soli è bene che lo facciano in autonomia, anche se sempre sotto la nostra supervisione. I denti vanno lavati dopo ogni pasto, non solo quelli principali ma anche dopo gli spuntini. Ricordiamoci sempre di insegnare loro anche il lavaggio della lingua.

Quando il bimbo raggiunge i 5 anni di età è bene passare ad uno spazzolino elettrico che ha un capacità di eliminare il tartaro più alta di quello manuale. Per i bambini sarà anche un passaggio divertente: quando lo acquistiamo accertiamoci che le setole siano morbide e che sulla confezione ci sia scritto che è per bambini e la fascia di età a cui è dedicato. Per quanto riguarda il dentifricio, prima dei tre anni è sconsigliato usarlo, potrebbe irritare. Dai tre anni in su possiamo scegliere dentifrici il più possibile naturali senza parabeni e coloranti.