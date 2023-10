Centrotavola d’autunno: esplosione di colore e atmosfera, sorprendi gli ospiti così

Vuoi creare un meraviglioso centrotavola d’autunno? Ecco come fare: un’esplosione di colore ed atmosfera: sorprenderai tutti.

Da un po’ di tempo, anche se le temperature non sembrano aiutarci in questo, è arrivato l’autunno. La presenza delle zucche ed i locali abbelliti già con gli oggetti di Halloween, ci fanno capire che in fondo questa stagione è nel bel mezzo del suo momento più bello. In questo periodo, visti i diversi cambiamenti, soprattutto di temperature, outfit e colori, è bene dare un tocco diverso ed autunnale anche alla propria casa.

Vediamo insieme, allora, come poter creare un meraviglioso centrotavola d’autunno con un’esplosione di colore ed atmosfera unici. Gli ospiti che inviterete nella vostra casa, resteranno davvero a bocca aperta. Vediamo insieme come realizzarlo.

Il centrotavola perfetto per l’autunno è questo: ecco come realizzarlo

Abbellire la propria casa in base alle stagioni in cui ci troviamo a vivere è una delle cose più belle che si possano fare. Ogni stagione ha, infatti, dei colori che la caratterizzano, dei fiori che la rendono perfetta e soprattutto degli oggetti di arredamento davvero unici che possono cambiare completamente lo stile della propria casa. Pensate ad esempio al Natale, quest’ultimo è colorato e divertente allo stesso tempo: abbellire la propria casa su questo stile sarà davvero un’impresa meravigliosa.

Lo stesso può essere, ovviamente, abbellirla con i colori dell’autunno: giallo, rosso, arancio e marrone. E soprattutto con gli oggetti tipici di questa stagione: fiori, frutta e zucca soprattutto. Le zucchette, di plastica, di cartone, di feltro e così via, sono facilmente reperibili nei negozi presenti nella nostra città, anche perché sono il simbolo di Halloween. Vediamo come poter creare, allora, un meraviglioso centrotavola.

Per realizzare il nostro centrotavola, avremo bisogno di:

vaso largo ed ampio

vado stretto e lungo

zucchette piccole di plastica

fiori finti o veri

luci colorate a batteria

La prima cosa da fare è lavare per bene i due vasi, che devono essere della stessa altezza, ma di grandezza differente. Assicuriamoci che siano davvero splendenti, in modo da poter far risaltare il loro contenuto. Mettiamoli uno dentro l’altro e riempiamo il vaso largo con le zucchette, fino all’orlo, mentre il vaso stretto di acqua se desideriamo mettere al suo interno dei fiori veri (in caso contrario lo lasciamo vuoto). Dopo aver aggiunto i fiori, possiamo posizionarlo al centro della tavola.

Se decidiamo di utilizzare invece i fiori finti, il che sarebbe meglio solo per evitare di acquistarne diversi ogni settimana, possiamo aggiungere delle lucine colorate o bianche a batteria, che andremo a legare nei rami stessi dei fiori. Sarà davvero unico e speciale.