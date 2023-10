“Mi spezza il cuore”: Wanda Nara a pochi giorni da Ballando con le Stelle, racconta un retroscena straziante

Wanda Nara e l’intervista prima dell’inizio di Ballando con le stelle: ecco cosa ha confessato la showgirl e conduttrice.

Wanda Nara torna in Italia e lo fa con uno dei programmi storici del palinsesto televisivo. In questa nuova edizione di Ballando con le stelle Milly Carlucci ha piazzato il colpo da 90, portando in pista la conduttrice e showgirl argentina dopo averla avuta come ospite per una sera un anno fa.

La Nara, insieme a Sara Croce, si prepara a portare in pista tantissima sensualità, ma anche a mettersi in gioco e a far conoscere ai tanti spettatori italiani un nuovo lato di sé. In tanti aspettavano il suo ritorno sul piccolo schermo del Bel Paese e, finalmente, sono stati accontentati.

In vista dell’inizio del programma, la Nara si è lasciata andare ad una particolare confessione strappalacrime parlando alla rivista Oggi. Ecco cosa ha confessato la conduttrice, in tanti si sono messi nei suoi passi e si sono davvero commossi moltissimo.

Wanda Nara e la confessione commovente prima di Ballando con le stelle

Intervistata dalla rivista oggi prima dell’inizio di Ballando con le stelle, Wanda Nara ha avuto modo di parlare a tutto tondo di questa nuova esperienza, affrontando una questione privata e delicata come quella della malattia, uscita sui giornali ben prima che anche lei stessa avesse i risultati delle analisi.

“Io non avevo ancora i risultati dei miei esami e lui lo ha detto al Paese e quindi anche ai miei figli. Nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l’ha girata mia sorella Zaira. C’è uno dei miei figli che le scrive: “Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice”, spiega la Nara ad Oggi, in una confessione davvero commovente.

Anche in questo periodo difficile, purtroppo, Wanda ha dovuto affrontare i soliti commenti degli haters, a cui comunque ormai non dà più importanza. “Che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo“, spiega, dimostrando tanta forza nel mettere a nudo le sue fragilità.

Questo nuovo impegno al progamma è sicuramente una sfida doppia per lei, comunque monitorata costantemente dal suo medico in Argentina: “Gli sforzi, la tensione, la gara, gli allenamenti, li posso sopportare. Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli“, ha detto, volendosi mostrare forte e grintosa per loro; di certo, saranno i suoi tifosi speciali, così come tanti altri spettatori che apprezzano l’incredibile forza della Nara.