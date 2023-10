Intelligenza emotiva nei bambini: segnati questi due titoli di libri, aiutano a svillupparla

Cos’è l’intelligenza emotiva e come possiamo aiutare i nostri bambini a svilupparla? Ecco alcuni consigli preziosi.

“Se riesci a tradurre in parole ciò che senti, ti appartiene”. Questa frase di Daniel Goleman sottolinea l’importanza di acquisire una consapevolezza emotiva. Goleman è psicologo, scrittore e giornalista statunitense noto soprattutto per i suoi studi sono intelligenza emotiva, ossia quella capacità di riconoscere e comprendere sia le proprie emozioni sia quelle degli altri.

La sua frase ci vuol far capire che comprendere e accettare le emozioni che proviamo ci permette di avere la piena comprensione del mondo che ci circonda. Riuscire ad esprimere a parole le nostre emozioni ci permette di dare un significato ai nostri sentimenti.

Quindi, è importante una buona comunicazione emotiva che ci permette di comprendere meglio noi stessi ma anche di costruire delle sane relazioni. Si sa, però, non è facile fare i genitori ma ci sono molti libri sull’intelligenza emotiva che possono venire in aiuto.

L’intelligenza emotiva: due libri importanti

Tutti i bambini hanno la capacità di provare delle emozioni, quello che però devono imparare è come gestirle e come comunicarle. In questo modo si inizia a sviluppare un’intelligenza emotiva e si può fare anche grazie all’aiuto di due libri della Casa editrice Gribaudo.

Il primo libro si intitola “La mappa del cuore”, scritto da Barbara Franco, una scrittrice che mette sul campo la propria esperienza di mamma e la sua ricerca pedagogica. Si tratta un libro che si rivolge soprattutto ai bambini da tre ai 7 anni e racconta 14 storie. Le storie sono state scritte dopo una consulenza con lo psicoterapeuta Elpidio Cecere. I protagonisti di queste storie sono 6 bambini che imparano a sviluppare la loro intelligenza emotiva.

La particolarità di questo libro è di narrare una storia e poi mostrarne il rovescio della medaglia. In questo modo, il bambino impara ad avere più punti di vista su una stessa situazione.

Una sezione del libro è dedicata ad attività da fare assieme ai genitori, attività che forniscono un aiuto per affrontare determinate situazioni come: la paura verso gli estranei, l’ansia per l’arrivo di un nuovo nascituro, l’importanza di imparare a collaborare, ecc. Le ultime pagine del libro sono dedicate esclusivamente ai genitori con consigli su come capire le emozioni emotive del proprio bambino.

Il secondo libro si chiama “Tante paure, senza paura”. Anche questo libro vede sempre la firma di Barbara Franco e della Casa editrice Gribaudo. Si tratta di un libro rivolto questa volta ai bambini nei 2 ai 6 anni. La scrittrice ha collaborato con la psicoterapeuta Chiara Bosia per la realizzazione di queste storie.

Sono 13 storie che raccontano di bambini coraggiosi, ogni storia parte da una paura e, man mano che si sviluppa, racconta come superarla e affrontarla. Anche qui c’è una parte dedicata solamente agli adulti dove si spiega cos’è la paura e come il corpo reagisce sia emotivamente sia fisicamente. Tutti quanti noi grandi e piccoli siamo spaventati da un qualcosa, ma allenare la nostra intelligenza emotiva ci permette di capire come superarla.

Questi sono solo due dei libri consigliati per approfondire il tema dell’intelligenza emotiva, non vi mancherà certo la scelta.