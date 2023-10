Non potato, ma tomato chips: sono perfette per prendere la vita a morsi

Hai mai provato le tomato chips? Il pomodoro come non lo hai mai mangiato: la ricetta è facilissima e buonissima.

Se pensiamo ad un alimento non proprio sano, ma che ci fa tanta gola e a cui non rinunceremmo con una certa difficoltà, strano che non ci vengano in mente le patatine fritte! Tra gli snack preferiti di grandi e – soprattutto – piccini, le chips di patate fritte sono davvero golose. Se consumate con moderazione ed intelligenza non sono il male assoluto, come tutte le cose, ma non andrebbe abusato di questo snack salato ricco di grassi idrogenati. La cosa migliore sempre farle in casa.

Ma se ti dicessimo che c’è un’alternativa più sana e che ha la stessa caratteristica croccantezza? Parliamo delle tomato chips, ovvero le chips di pomodoro, che puoi fare in casa senza acquistare snack confezionati dal supermercato e stupire i tuoi bimbi – e non solo – con una merenda fresca e diversa dal solito. Le puoi prepara in poco tempo, è più facile di quello che credi.

Come fare le tomato chips in casa in poche mosse: stupirai tutta la famiglia con questa ricetta

Queste chips di pomodoro super croccanti sono talmente semplici e veloci da fare, che sarà difficile non riproporle ad ogni aperitivo con gli amici da accompagnare ad un buon cocktail, oppure come alternativa alle patatine per i vostri bimbi in cerca di qualcosa di croccante. E a proporre la ricetta non è altro che Sara Moalli direttamente da Bake Off 8!

Ingredienti

150 grammi di farina

70 ml di acqua tiepida

10 grammi di concentrato di pomodoro

2 grammi di sale

olio extravergine d’oliva q.b.

pepe q.b.

origano q.b.

Procedimento

In una ciotola mettete la farina, l’acqua, il sale, l’olio, gli odori e il concentrato di pomodoro. Mescolate energicamente finché non inizia ad addensarsi. Impastate aiutandovi con le mani fino a formare un panetto elastico. Mettete il panetto in un sacchetto alimentare e lasciate riposare per circa 15 o 20 minuti. Trascorso il tempo, tirate fuori il panetto e iniziate a stendere la pasta cercando di renderla più sottile possibile. Mettete nella vostra teglia da forno con carta e cuocete a 230 gradi per 10 minuti al massimo. Tirate fuori e con la mano spezzate le sfoglia creando delle chips irregolari, tutte da gustare. Attenzione: una tira l’altra!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Moalli (@sara_moalli_bakeoffitalia8)

Le tue chips al pomodoro super croccanti sono pronte. Preparale ogni volta che i tuoi bambini te le chiederanno e ti assicuriamo che ne usciranno completamente matti. Provare per credere.