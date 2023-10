Se fai uno di questi tre mestieri sei destinato a soffrire di vene varicose: ora che lo sai prevenire è meglio che curare

Alcuni lavori mettono più a rischio la propria salute e in alcuni casi potrebbero far soffrire di vene varicose: ecco che cosa bisogna sapere a riguardo.

Prendersi cura della propria salute è un aspetto di fondamentale importanza, visto che quando si sviluppano alcuni problemi tornare indietro allo stato di benessere precedente non è detto che sia così semplice e scontato.

Sul lavoro è possibile sviluppare alcuni problemi proprio legati alla salute e vi sono in particolare dei mestieri con il quale il rischio di iniziare a soffrire di vene varicose può aumentare notevolmente. Proprio a tale riguardo, il dottor Mark Bratby, consulente, radiologo e direttore medico di Veincentre, ha parlato riguardo al suo punto di vista su tale argomento.

Vene varicose: i lavori che mettono maggiormente a rischio

Quando si soffre di vene varicose si fa riferimento a una problematica che comporta un gonfiore e un ingrossamento delle vene, in particolar modo nelle zone delle gambe e sui piedi. Le vene possono apparire di un colore viola scuro o blu e spesso diventano sporgenti e irregolari. Vi sono casi in cui oltre all’aspetto estetico, si soffre anche di dolori: si possono sentire le gambe pesanti, si può avere gonfiore a piedi e caviglie una sensazione di bruciore, crampi muscolari soprattutto di notte e anche avere la pelle secca e pruriginosa.

Questa condizione di solito è dovuta a ragioni genetiche, ma vi sono anche dei fattori di rischio che possono aumentarne le sorgenza, come per esempio essere anziani, di sesso femminile, in gravidanza o in sovrappeso, ma anche vi sono anche delle cause esterne, come per esempio alcuni tipi di lavoro.

Secondo le parole di Mark Bratby: “I lavori che richiedono lunghi periodi di stare in piedi possono aumentare il rischio di avere vene varicose. Questo perché il sangue non scorre così facilmente quando si sta in piedi per lunghi periodi di tempo”.

Le persone che sono maggiormente a rischio sono parrucchieri, insegnanti, infermieri, ma anche chi lavora nella vendita al dettaglio, nell’edilizia, e nelle imprese di pulizie. Secondo Mark Bratby è comunque è possibile cercare di provenire tale problematica e per farlo consiglia alcune accortezze. “Mantenersi in salute, mangiare bene, non mangiare troppi cibi ultra elaborati, prendersi cura del proprio peso e fare esercizio il più possibile sono tutti buoni per la salute delle arterie”, ha specificato.