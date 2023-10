Sophie Codegoni, foto in giro per Milano con la figlia: un dettaglio scatena subito gli haters

Sophie Codegoni per le vie di Milano con la figlia dopo la rottura con Basciano, ma gli utenti notano un particolare dettaglio – FOTO

In questi ultimi giorni Sophie Codegoni è finita sotto i riflettori non per la sua attività lavorativa o i suoi primi momenti da mamma, quanto (purtroppo per lei) per delle notizie di gossip sulla sua vita privata: lei stessa infatti, tramite i social, ha annunciato la rottura con l’ex-compagno e padre di sua figlia Céline, Alessandro Basciano.

L’ex-gieffina si è sfogata mostrando tutto il suo disappunto e la sua delusione per alcuni recenti avvenimenti, mostrandosi davvero col cuore a pezzi. La parabola della Codegoni, dal trono di Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, l’amore con Basciano, il ruolo di Bonas ad Avanti un altro! e la gioia della maternità, sembrava essere idilliaca, ma questa rottura è sicuramente per lei una grandissima prova.

Nonostante la sofferenza, Sophie non manca comunque di essere attiva sui social, coltivando il suo lavoro come testimonial e influencer. Nel nuovo post sui social sponsorizza un nuovo prodotto e si mostra insieme a sua figlia, anche se qualche utente ha notato un dettaglio.

Sophie Codegoni, in giro per Milano così con sua figlia: il dettaglio… – FOTO

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagran, Sophie Codegoni ha pubblicato un nuovo scatto che la ritrae per le vie di Milano insieme alla sua bambina, sponsorizzando una borsa Bamboom, azienda che produce accessori in bamboo sia per l’infanzia che non solo. Bellissima con una tuta di jeans aperta e una canottiera aderente, la modella si erge con la sua bellezza, anche se in tanti notano un dettaglio.

Oltre al fascino sempre notato dai fan, alcuni utenti hanno commentato il modo in cui la Codegoni tiene in braccio sua figlia. Da quando è diventata mamma, molti haters l’hanno presa di mira e non aspettano altro che criticarla, spesso in modo completamente gratuito.

A prescindere dagli haters, Sophie sta cercando di rialzarsi in questo periodo complicatissimo, continuando a portare avanti la sua carriera lavorativa e anche a godersi la sua meravigliosa bambina, in attesa di ritornare protagonista in televisione come Bonas della nuova edizione di Avanti un altro!. Chissà che, per quel momento, la sua situazione sentimentale non sarà di nuovo cambiata…