Non dire mai queste cose ai tuoi figli quando sei arrabbiato: puoi traumatizzarli per sempre

Se sei arrabbiato con tuo figlio ci sono alcune frasi che non dovresti mai pronunciare: ecco cosa non dire per non creare un trauma duraturo.

Essere genitori non è certo un compito semplice, ma anzi richiede molta pazienza e un grande impegno per riuscire a gestire tutto al meglio.

Proprio per via di tutto lo stress che si prova nel dover crescere ed educare un bambino, o un’adolescente, può capitare spesso di arrabbiarsi e di sgridare il proprio figlio, ma esistono delle modalità efficaci e utili in cui poterlo fare, e altre che invece andrebbero solo a rovinare il rapporto ea traumatizzare il proprio figlio.

Quando si è arrabbiati, infatti, non bisogna mai lasciarsi sopraffare da questa questo sentimento, ma bisogna trovare una soluzione più efficiente per far capire l’errore e aiutare l’altro a migliorare.

Ecco 3 cose da non dire e da non fare mai con i propri figli

• Non dire mai a tuo figlio che è stupido o incapace: per quanto per un adulto possano sembrare parole leggere e non degli insulti veri e propri, sentirsi dire una frase simile dal proprio genitore può causare dei traumi e far credere di non avere alcun valore. Le parole infatti segnano le persone e chi saranno in futuro, per cui una frase simile farebbe solo sentire il proprio figlio un inetto che non è in grado di fare nulla di positivo nella sua vita

• Non sostenerlo nelle sue ambizioni: per un bambino o un ragazzo non avere fiducia da parte dei suoi genitori significa dover cercare di fare tutto da solo e al tempo stesso dà la percezione che quello che si vuole fare non abbia veramente senso e che sia meglio quindi puntare su altre strade. In questo modo però si rischia di far crescere una persona con una vita mediocre, che non insegue la sua ambizione, poiché in passato sono state considerate inutili o di poco conto

• Non chiedere mai scusa: a tutti può capitare di commettere degli errori e di sbagliare, anche quando si è un genitore per l’appunto. L’importante è riuscire a chiedere scusa ai propri figli quando non si è stati corretti nei loro confronti e si sono pronunciate delle parole che non si sarebbero mai dovute dire. In questo modo si fa capire che è normale sbagliare, e che riconosce le proprie errori è ancora più importante e non si rischia di far logorare il rapporto