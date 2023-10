Spiegare ai bambini perché è importante lavare le mani: l’esperta suggerisce un gioco divertente ma efficace

Se non sai come spiegare ai bambini perché bisogna lavare le mani puoi ricorrere a questo gioco divertente ed efficace: parola di esperta!

Spiegare correttamente e in modo chiaro ai bambini perché bisognerebbe sempre lavarsi le mani regolarmente prima di mangiare o di svolgere altre attività è quanto mai importante se si vuole salvaguardare la loro salute fisica. Soprattutto dal momento che spesso e volentieri i più piccoli tendono a portarsi le dita alla bocca o a mangiare senza posate.

Ad ogni modo, se non sai come fare ti interesserà sapere che esiste un gioco suggerito anche dagli esperti dell’infanzia che potrà tornarti molto utile, poiché riesce visivamente a dare l’idea al bambino di che cosa accade quando le mani sono ben pulite. Segui attentamente le indicazioni e il risultato è garantito!

Spiegare ai bambini perché è importante lavare le mani con un gioco divertente ed efficace

Spesso i bambini quando si chiede loro di lavarsi le mani fanno un po’ di capricci. Se, però, fin da subito spiegherai loro perché è importante svolgere questo semplice gesto di sicuro diventerà tutto più facile. Per farlo, è possibile ricorrere ad un gioco divertente e al tempo stesso efficace che ti permetterà di mostrare fisicamente ai tuoi figli che cosa accade quando abbiamo le mani pulite.

Come spiega la @dott.ssa_chiara_morelli nel suo video TikTok, per far capire ai bambini quanto sia importante lavarsi regolarmente le mani basta disegnare insieme la loro manina su un foglio di carta e adagiarlo sotto ad una pirofila trasparente contenente un po’ d’acqua.

Dopodiché, occorre aggiungere una grattata di pepe nero nell’acqua e spiegare al proprio figlio che quelli sono i microbi e i germi cattivi che ogni giorno rischiano di depositarsi sulla nostra pelle. Infine, basta versare un po’ di sapone sulla sua mano e fargliela immergere nella pirofila, in corrispondenza della sagoma disegnata sul foglio.

Come per magia i granelli di pepe si allontaneranno dalla mano così da dimostrare visivamente in che modo il sapone può aiutare a tenere alla larga microrganismi potenzialmente pericolosi per la nostra salute. Un sistema davvero geniale che ti permetterà di insegnare qualcosa di nuovo e di estremamente importante a tuo figlio facendolo anche divertire!

