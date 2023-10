Disturbi alimentari nei figli adolescenti, attenzione a questi 7 campanelli d’allarme

Conosci i disturbi alimentari? Ecco quelli presenti nei figli adolescenti: attenzione ai 7 campanelli di allarme!

Tutti, soprattutto nell’ultimo secolo, abbiamo sentito parlare, sin dalla giovinezza, di disturbi alimentari. Se prima si trattava di un caso sporadico, ad oggi ci ritroviamo ad avere a che fare con diverse persone che ne soffrono costantemente. Il problema di questi disturbi alimentari è che iniziano nell’adolescenza o, addirittura, nella tarda infanzia, ossia 8-9 anni.

Dunque vediamo insieme di quali disturbi parliamo e soprattutto quali sono i 7 campanelli di allarme che ce li fanno notare. In questo modo saremo capaci di aiutare la vittima prima che possa essere troppo tardi.

I 7 campanelli di allarme dei disturbi alimentari: ecco a cosa fare attenzione

Come ben sappiamo, tantissime persone, di diverse età, soffrono attualmente di DCA, ossia Disturbo del Comportamento Alimentare. Quest’ultimo può manifestarsi in qualsiasi periodo della propria vita ed è dovuto a diversi fattori: magari ci si vede troppo in carne, si vogliono seguire determinati stereotipi di fisico, desiderando solamente mangiare meno e così via. Si cade in un circolo abbastanza vizioso da cui, senza alcun aiuto e sostegno esterno, è molto difficile uscire. Ma quali sono questi disturbi?

Sicuramente tra i più comuni troviamo: anoressia, bulimia, obesità e binge eating disorder. Tutti questi sono, per fortuna, accompagnati da alcuni campanelli di allarme che ci fanno capire che qualcosa non va, in quella determinata persona. Di seguito ne vedremo 7, in modo da capire come agire in tal caso.

Tra i diversi campanelli, troviamo: