Idee da non perdere: dove andare con i bambini a Roma e dintorni per la festa di Halloween, tutti gli eventi più paurosi. Le informazioni utili.

Si avvicina Halloween e già fervono i preparativi per eventi, manifestazioni e spettacoli dedicati alla festa degli spiriti che ha origine nell’antica tradizione celtica. Dolcetto o scherzetto è la frase di rito di una specie di carnevale macabro che celebra Halloween negli Stati Uniti e che da diversi anni abbiamo importato anche in Italia.

Che piaccia o no, ormai Halloween è entrato a far parte delle nostre abitudini e non si può certo impedire ai bambini di festeggiarlo. L’importante è farlo con leggerezza, magari riscoprendo alcune nostre tradizioni popolari legate alla Festa di Ognissanti e a quella dei Defunti che hanno alcuni punti in comune con la festività celtica.

Se abitate a Roma e dintorni, vi segnaliamo gli eventi di Halloween per bambini che non potete assolutamente perdervi. Farete un bellissimo regalo ai vostri figli. Di seguito i dettagli e tutto quello che bisogna sapere.

Dove andare con i bambini a Roma e dintorni per Halloween, gli eventi più paurosi

Festeggiare Halloween con i bambini a Roma e nei dintorni è più divertente grazie all’infinità di iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio. Dai parchi tematici a quelli pubblici, dai locali privati alle associazioni, c’è solo l’imbarazzo della scelta, tra scherzi, dolcetti, giochi, spettacoli, animazioni, attività all’aperto, laboratori artistici, musica, teatro, artisti di strada e truccabimbi. Tutto per divertirsi, anche per i genitori. Non perdetevi gli eventi organizzati nella Capitale e nelle sue vicinanze, per una festa di Halloween indimenticabile.

A Roma, tra le iniziative da non perdere c’è il lungo weekend di Halloween a Cinecittà World, dal 28 al 31 ottobre e anche il 4 novembre. Tante attrazioni a e spettacoli a tema, per il divertimento e la paura di tutti. La “Notte delle Streghe” del 31 ottobre si arricchirà di spettacoli e animazioni, con cene a tema horror, musica e balli. L’altro grande parco tematico dove si festeggia Halloween è lo Zoomarine di Torvaianica, sul litorale romano. Per il 31 ottobre è in programma una grande festa con cena a tema “La magia di Harry”, laboratori di magia, lo spettacolo di fuoco e danza Belfagor, tanta musica e uno spettacolo di luci led.

Nella zona di Roma Sud, al Lavandeto di Roma è in programma nel pomeriggio di sabato 28 ottobre un Halloween Party con laboratori, giochi, animazioni, balli, sfilata di maschere, spettacolo stregato e merenda per bambini. Solo su prenotazione e a numero chiuso.

Al parco giochi e family space Felicilandia Roma è in programma domenica 29 ottobre, nel pomeriggio, la festa “Aspettando Halloween”, con laboratorio creativo “crea il tuo fantasma”, caccia al tesoro, truccabimbi, animazione e merenda.

Mentre a Sant’Angelo Romano si festeggia l’American Halloween al Borgo di Mezzo, il pomeriggio del 31 ottobre. Il programma prevede laboratori creativi, giochi all’aperto, truccabimbi, tappeto elastico, uno spettacolo di magia, una sfilata in maschera e tanti dolcetti.