Il casual-chic di Federica Pellegrini è lo stile premaman da imitare per l’ufficio: “Enorme dignità”

Federica Pellegrini incanta con un stile casual-chic premaman: icona di stile, in tanti già la imitano per l’ufficio e non solo.

Federica Pellegrini si gode il suo matrimonio e la sua gravidanza, dedicandosi comunque a diversi progetti lavorativi ma mettendo questa volta al centro la sua vita privata. L’ex-campionessa aspetta con ansia di diventare mamma e tutti i fan, ormai da diversi mesi (sin dall’annuncio), seguono passo passo con interesse ogni momento.

“Sto bene, è una gravidanza bellissima, mai problematica. Sono riuscita a mantenere la mia vita con i miei impegni, i miei ritmi” sono state le parole della “divina” a inizio ottobre, quando Silvia Toffanin l’ha ospitata insieme al marito (in collegamento) negli studi di Verissimo. La coppia pare aver già scelto il nome e si prepara ad accogliere la bambina, che dovrebbe nascere proprio durante le festività natalizie.

Un momento magico per la campionessa, che a quanto pare fuori dalla vasca non soltanto è un’icona dello sport, ma anche di stile: il suo outfit casual-chic per l’ufficio fa subito tendenza e viene già imitato da tantissime donne in gravidanza (e non). Eccola così, più elegante e raggiante che mai.

Federica Pellegrini con lo stile casual-chic premaman subito di tendenza – FOTO

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Federica Pellegrini si mostra insieme al marito Matteo Giunta più elegante che mai, pronta per un’occasione davvero speciale; a Verona, infatti, si è di recente tenuta una nuova edizione del Festival del vino, dove ha trovato spazio un omaggio ad Alberto Castagnetti, storico allenatore di nuoto e figura importantissima per la Pellegrini.

Per l’occasione, l’ex-nuotatrice ha deciso di indossare un elegantissimo completo composto da giacca e pantaloni grigi, con sotto un maglietta bianca aderente a maniche lunghe; a completare l’outfit, oltre agli occhiali da vista, anche la borsa rossa e una lunga collana. Con uno splendido sorriso e più raggiante che mai, a Pellegrini è veramente bellissima e fa subito tendenza.

In tanti hanno infatti messo like al post, commentando con migliaia di commenti sia per rendere omaggio a Castagnetti, sia per complimentarsi con la campionessa per lo stile mostrato. “Comunque il tuo stile è assolutamente da imitare. Enorme dignità per una donna all’ottavo mese”, scrive una fan per elogiare la Pellegrini, seguita a ruota da tantissimi altri; Federica si gode questi ultimi momenti di gravidanza, pronta alla gioia di tenere sua figlia in braccio.