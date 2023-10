Video di guerra sui social network, 5 cose da fare per proteggere i bambini

Non sei sicuro di come proteggere i tuoi bambini dai video sui social? Ecco 5 consigli per evitare che guardino cose terribili.

Il periodo storico che stiamo vivendo non è certo dei migliori. Si susseguono catastrofi naturali, guerre in tutto il mondo e un futuro incerto che non si sa bene cosa ci possa offrire. I nostri bambini crescono già troppo grandi, basta accendere un telegiornale per trovare immagini che non dovrebbero vedere mai, soprattutto se già abbastanza grandi per capire che cosa stiano guardando. E la diffusione capillare di dispositivi con accesso ad Internet non aiuta.

Finché sono molto piccoli, infatti, possiamo avere pieno controllo di quello che guardano su YouTube o in televisione, perché siamo noi stessi a decidere. Ma quando diventano più grandi e cominciano a navigare in Internet da soli – ed essendo nativi digitali sono anche molto più bravi di noi a farlo – è un attimo che si ritrovano a vedere immagini orribili. E in questo periodo di guerra le cose si complicano. Ecco 5 consigli per impedire ai bimbi di vedere immagini di guerra e violenza sul web.

5 modi per impedire che i bambini vedano immagini e video violenti e di guerra sul web

Ci sono diversi metodi per assicurarti che tuo figlio non entri in contatto con immagini che potrebbero traumatizzarlo. Eccone 5 molto utili.

1. Non lasciarlo solo. Non farlo necessariamente sentire controllato e non in grado di essere autonomo, ma allo stesso tempo scrolla sul web insieme a lui. In questo ti mostrerai interessato ai suoi interessi e a quello che guarda e allo stesso tempo controllerai che tipo di contenuti compaiono.

2. Se chiedono, rispondi. Dire frasi come “sei troppo piccolo per questo”, o “quando sarai grande potrai vederlo” non farà altro che alimentare la loro curiosità morbosa e fare di tutto per trovare sotterfugi per arrivare al contenuto che tu gli hai impedito di guardare o di sapere. Rispondi alle sue curiosità, è un bambino, è sano che voglia sapere le cose. Spiegagli perché certe cose è meglio che restino nascoste.

3. Fagli domande anche tu. Chiedigli che cosa ha visto a scuola, che cosa guarda su Internet: in questo modo potrai aprire una conversazione a riguardo e lui capirà che è un argomento di cui può parlare con te, di cui non si deve vergognare.

4. Spiega loro come navigare. Se sono abbastanza grandi per informarsi ed esprimono il desiderio di farlo, spiegate loro come reperire notizie senza incappare in bufale e sensazionalismi inutili. Questo li renderà più responsabili.

5. Internet non è un luogo pauroso! Non infondere al bambino la tua ansia. Il web può essere un luogo pericoloso, ma è anche mondo di risorse che tuo figlio può sfruttare in modo intelligente e costruttivo, non imporre divieti, piuttosto educa.