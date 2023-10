Arrivano le borse ‘anti-spreco’ per i bambini: l’iniziativa delle scuole

Il progetto delle borse anti spreco è fondamentale perché permetterà ai bambini di comprendere l’importanza di preservare le risorse.

I bambini sono gli adulti del futuro, ed è per questo che è molto importante far comprendere loro fin da subito quali siano i principi corretti da seguire e poi perseguire. Oggi parte un’interessante iniziativa, sicuramente lodevole, che si spera si espanda a tutte le scuole italiane.

Al momento capofila del progetto è una scuola elementare di una cittadina in provincia di Bologna, Monteveglio, e i bambini sperimenteranno la novità fino alla fine dell’anno scolastico.

Cos’è la borsa anti spreco e perché si tratta di un progetto molto importante, da espandere in tutta Italia

A tutti i 1600 bambini che frequentano la scuola elementare di Monteveglio saranno consegnati in questi giorni i sacchetti anti spreco, che serviranno a insegnare loro l’importanza di evitare lo spreco alimentare.

Viviamo in un’epoca in cui ci sono ancora tantissimi poveri che non riescono a procurarsi il cibo e dall’altra parte troppe persone che gettano via risorse fondamentali. I bambini grazie a questa iniziativa matureranno una maggiore consapevolezza sull’importanza reale del cibo e su come adottare semplici pratiche che migliorino la qualità della vita.

Come sappiamo, i bambini alle elementari vanno in mensa per il pranzo e, come in tutte le mense, possono esserci degli avanzi o dei cibi non consumati. Grazie agli zainetti anti spreco, i bambini potranno portare a casa ciò che non hanno mangiato: una mela, del pane, uno yogurt, ma anche porzioni di primi piatti e di secondi, o di formaggi.

Sensibilizzare i bambini sul tema dello spreco alimentare è sicuramente importante, e non dimentichiamo che grazie al progetto verranno coinvolti anche i genitori. In questo modo tutta la famiglia potrà comprendere la portata dell’iniziativa e cominciare ad adottare piccole-grandi azioni quotidiane che vanno a evitare lo spreco. Una volta acquisito il meccanismo, viene naturale infatti dare il giusto valore a tutte le cose, non soltanto il cibo, e dunque di abbattere sensibilmente l’inquinamento dell’Ambiente.

La speranza è che iniziative del genere vengano promosse ovunque, affinché finalmente la consapevolezza di tutte le persone, adulte e non, aumenti. Solo agendo tutti insieme si potrà invertire la rotta e salvare non solo il Pianeta ma anche e soprattutto la dignità e il valore della vita, finora offuscato dal consumismo.